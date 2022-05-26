Cho dù có bao nhiêu phức tạp đi nữa, bạn có thể làm một số điều để giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của mình. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn? Tìm hiểu cách bạn có thể cải thiện khả năng miễn dịch của mình bằng cách cải thiện các thói quen hàng ngày của bạn.

Ngoài ra, nó giúp điều chỉnh các phản ứng miễn dịch chống lại các tác nhân vô hại từ bên ngoài như thức ăn hoặc mô của cơ thể. Hệ thống miễn dịch là vô cùng phức tạp. Từ cảm lạnh đến cúm đến COVID-19, nó phải có khả năng chống lại nhiều loại bệnh tật và nhiễm trùng, gây rối loạn tự miễn dịch.

Thiếu ngủ đã được chứng minh là làm suy giảm đáng kể chức năng miễn dịch. Mặc dù ngủ dường như không phải là một quá trình hoạt động, nhưng nhiều điều quan trọng xảy ra trong cơ thể bạn khi bạn đang ngủ. Ví dụ, trong khi bạn ngủ, các phân tử chống nhiễm trùng quan trọng được tạo ra. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người không ngủ đủ giấc có nhiều khả năng bị bệnh hơn sau khi tiếp xúc với vi rút, chẳng hạn như vi rút cảm lạnh thông thường.

Uống nước đều đặn

Hydrat hóa cần thiết cho chức năng miễn dịch vì nó giúp thải độc tố ra ngoài. Nó đặc biệt quan trọng đối với nhóm tuổi người già, những người tiêu thụ ít chất lỏng hơn trong ngày.

Ăn đa dạng rau và trái cây

Một thói quen tăng cường miễn dịch tuyệt vời là ăn một chế độ ăn uống lành mạnh dựa trên thực vật. Bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, bạn đảm bảo rằng bạn đang tiêu thụ các vitamin chống oxy hóa như A, B6, C, E và selen, sắt, axit folic và kẽm. Đảm bảo rằng bạn tiêu thụ nhiều loại trái cây và rau quả. Bắp cải tím là một trong những loại tốt nhất. Nó chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất và tương đối rẻ. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn ăn nhiều đậu hơn để cải thiện hệ vi khuẩn đường ruột của bạn

Ăn thực phẩm chứa probiotic

Cả kefir và sữa chua đều chứa probiotics, được chứng minh là có tác dụng giảm viêm trong cơ thể. Ngoài ra, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thực phẩm chứa probiotic có thể rút ngắn thời gian cảm lạnh xuống hai ngày và giảm 34% mức độ nghiêm trọng bằng cách tăng số lượng vi khuẩn tốt trong hệ tiêu hóa. Đối với những người không thích các sản phẩm từ sữa, hãy thử thêm một số thực phẩm chứa probiotic khác như kombucha, dưa cải bắp, dưa chua, miso, tempeh, kim chi, bánh mì bột chua và một số loại pho mát vào chế độ ăn uống của bạn.

Rửa tay

Là một phần của cuộc chiến chống lại COVID-19, nhiều người đã hình thành tốt thói quen này. Tuy nhiên, cách tốt nhất để loại bỏ vi trùng là rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Bạn cũng nên sử dụng dụng cụ khử trùng tay.

Quản lý tình trạng căng thẳng

Để đối phó với tình trạng căng thẳng mãn tính diễn ra thường xuyên và kéo dài, cơ thể bạn bắt đầu hoạt động được gọi là phản ứng căng thẳng. Mục đích của phản ứng này là để bảo vệ cơ thể bạn khỏi bị căng thẳng thêm. Thật không may, phản ứng này cũng ngăn chặn hệ thống miễn dịch của bạn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và bệnh tật

Mỗi người có những tình trạng căng thẳng khác nhau và cách chúng ta đối phó với nó cũng khác nhau. Bởi vì căng thẳng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn, điều quan trọng là phải hiểu cách xác định nó. Ngoài ra, bạn cũng nên làm quen với các hoạt động giúp bạn giảm căng thẳng, chẳng hạn như hít thở sâu.

Tập thể dục thường xuyên

Thực hiện các hoạt động thể chất có lợi cho việc phát triển săn chắc cơ bắp và giảm căng thẳng - điều quan trọng nữa là bạn phải khỏe mạnh và duy trì một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Tập thể dục có thể cải thiện khả năng miễn dịch bằng cách tăng cường tuần hoàn tổng thể, giúp các tế bào miễn dịch và các phân tử chống nhiễm trùng khác dễ dàng di chuyển khắp cơ thể. Chỉ 30 phút tập thể dục vừa phải đến mạnh mỗi ngày có thể cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn

Dành thời gian cho thú cưng của bạn

Sự tích tụ của cortisol khiến hệ thống miễn dịch trở nên “kháng thuốc”, cho phép sản xuất các cytokine gây viêm tăng lên, làm suy giảm hệ thống miễn dịch (và gây tăng cân). Tuy nhiên, người ta thấy rằng chỉ cần âu yếm chó hoặc mèo của bạn trong mười phút có thể làm giảm mức cortisol của bạn

Làm vườn (mà không đeo găng tay)

Đúng vậy, làm bẩn tay có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bạn. Theo “giả thuyết vệ sinh”, được phát triển vào những năm 1980 và 1990, một thế giới ngày càng được vệ sinh sạch sẽ, nơi việc tiếp xúc hạn chế với các vi khuẩn trong môi trường là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các bệnh dị ứng và các rối loạn hệ miễn dịch khác. Một số bằng chứng ủng hộ giả thuyết; nghiên cứu trên người so sánh các nhóm nông dân sử dụng công cụ cầm tay với thiết bị cơ giới hóa hiện đại với các gia đình nông dân làm việc bằng tay cho thấy những nông dân làm việc bằng tay ít có dấu hiệu dị ứng hơn.