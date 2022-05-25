Sở hữu một chú chó sẽ kéo dài và cải thiện cuộc sống của bạn

Đối với những người nuôi chó, họ sẽ thừa nhận rằng họ …

Chúng ta đã nghe rất nhiều lần rằng chó là người bạn tốt nhất của con người, và tất nhiên, điều đó đã được chứng minh là đúng trong rất nhiều trường hợp. Đối với những người nuôi chó, họ sẽ cho bạn biết về sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống của họ kể từ khi họ có chúng. Cuộc sống của họ đã thay đổi (theo hướng tốt đẹp), và rất nhiều thứ họ phải vật lộn không còn ảnh hưởng đến họ nữa. Nhiều nghiên cứu khác nhau đã được thực hiện đối với những người nuôi chó về lợi ích của việc trở thành cha mẹ của thú cưng, và kết quả thật đáng kinh ngạc. Đối với nhiều người, nó không chỉ có một con vật bốn chân có lông xung quanh mà còn giống như một gia đình và một người mà họ có thể giao tiếp.

Có một chú chó bên cạnh sẽ đảm bảo cảm giác thư giãn và thỏa mãn hơn như mỗi lần bạn nhìn thấy chúng, bạn có cảm giác hạnh phúc và thân thuộc tột độ. Cho dù bạn có cảm thấy chán nản đến mức nào, việc nhìn thấy chú chó của bạn sẽ mang lại nụ cười trên khuôn mặt của bạn từ những cử động và hành động ngớ ngẩn của nó hoặc tình yêu vô điều kiện mà chúng ngẫu nhiên dành cho bạn. Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả những người không nuôi chó cũng ghi nhận những chú chó mà họ nhìn thấy hàng ngày luôn mang lại nụ cười trên khuôn mặt của họ.

Hệ thống miễn dịch

Dựa trên một nghiên cứu gần đây được thực hiện giữa các chủ sở hữu vật nuôi, nó đã tiết lộ một sự thật gây sốc mà nhiều người sẽ cảm thấy hài lòng. Việc sở hữu một chú chó có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và phúc lợi của những người mà chúng sống cùng, đặc biệt là trẻ em, vì chúng phát triển và tăng cường sức đề kháng của trẻ đối với dị ứng và các bệnh liên quan đến hô hấp khác. Đối với trẻ em, kết quả có thể bắt đầu hiển thị sớm nhất trong ba tháng đầu đời của chúng.

Đi bộ nhiều hơn

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ quy định mỗi người nên đi bộ ít nhất 150 phút mỗi tuần để giúp ổn định nhịp tim. Tất nhiên, đôi khi nó có thể là một thách thức khi bạn có một lịch trình bận rộn và quá nhiều việc phải hoàn thành. Tuy nhiên, có một chú chó bên cạnh sẽ giúp bạn đạt được thành tích này mà đôi khi bạn không hề nhận ra. Khi bạn dắt chó đi dạo trung bình từ 20 đến 30 phút mỗi ngày, vào cuối tuần, bạn sẽ làm được rất nhiều điều cho sức khỏe tim mạch và hơn thế nữa.

Gặp gỡ những người nuôi chó khác

Nếu bạn là người thích giao lưu, thì con chó của bạn sẽ giúp bạn đạt được điều này. Đi chơi công viên với những chú chó của mình sẽ giúp bạn gặp gỡ những người nuôi chó khác và chia sẻ trải nghiệm của việc sở hữu một con vật cưng. Động thái này là một cách tuyệt vời để xây dựng tình bạn và sự gắn bó cũng như chia sẻ ý kiến ​​về cách cải thiện mối quan hệ giữa bạn và chú chó của bạn.

Huấn luyện lẫn nhau

Chú chó của bạn hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn vì chúng giúp bạn tập luyện nhiều hơn và giữ được phong độ đỉnh cao. Có nhiều hoạt động huấn luyện được thực hiện cùng nhau để giúp cải thiện sức khỏe nhận thức và cho phép bạn sống lâu hơn.

Định kiếm một chú chó nhưng đợi đúng thời điểm? Chà, bây giờ có thể đây là thời điểm đó!