8 loại thực phẩm dẫu biết là tốt cho sức khỏe nhưng chúng ta tuyệt đối không nên dùng quá liều

Đây là những gì có thể xảy ra khi bạn dùng quá liều các loại thực phẩm lành mạnh.

Cà rốt chứa nhiều beta-carotene mà cơ thể bạn sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Một thứ như vitamin A dư thừa sẽ không tồn tại vì cơ thể bạn chuyển hóa beta-carotene thành vitamin A khi cần thiết. Thật không may, dư thừa beta-carotene trong cơ thể của bạn có thể gây ra chứng bệnh carotenemia, một căn bệnh khiến da của bạn chuyển sang màu vàng. Nó dần dần biến mất khi caroten được xử lý và không gây hại.

2. Kombucha

Thức uống từ Trung Quốc đã chinh phục thế giới ẩm thực đi kèm với lợi ích tiêu hóa và được cho là làm tăng vi khuẩn đường ruột. Tuy nhiên, nó cũng chứa một hợp chất gọi là FODMAP, một sản phẩm phụ của quá trình lên men nấm men, nếu tiêu thụ với số lượng lớn, có thể gây đầy hơi và khó tiêu hóa.

3. Nước

Quá nhiều nước có thể tạo ra sự mất cân bằng điện giải bằng cách đẩy mức natri xuống sàn khi thận của bạn không thể xử lý được nữa. Một hậu quả khác, trong những trường hợp nghiêm trọng là sự tích tụ nước trong não khiến nó sưng lên và tăng áp lực vì hộp sọ không thể giãn ra. Mặc dù rất hiếm nhưng cả hai trường hợp đều được thấy ở các vận động viên cảm thấy bắt buộc phải bù nước sau một buổi tập dài hoặc ở những người có vấn đề về thận.

4. Quả bơ

Bơ có chứa chất xơ và rất nhiều vitamin. Nó cũng có thể giúp bạn giảm cholesterol xấu (LDL) và duy trì các tế bào của bạn do hàm lượng cao chất béo không bão hòa đơn. Nhưng mỡ vẫn là béo. Một quả bơ chứa 240 calo, chiếm khoảng 10% -20% lượng calo lý tưởng của một người và ăn quá nhiều calo có thể dẫn đến các vấn đề tắc nghẽn động mạch. Một người nên ăn khoảng nửa hoặc 1 quả bơ mỗi ngày nếu ăn sống.

5. Củ cải đường

Củ cải đường là một nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tuyệt vời. Nó cũng chứa nhiều oxit nitric mà cơ thể bạn chuyển đổi thành nitrat có thể giúp giảm huyết áp của bạn. Sau đó, những chất này được biến thành nitrosamine cũng được tìm thấy trong thịt, có nghĩa là nó có thể làm tăng khả năng mắc bệnh của một người. Do đó, tốt nhất bạn nên tránh kết hợp ăn nhiều củ dền và thịt đỏ.

6. Rong biển

Rong biển là một ví dụ hiếm hoi về một sản phẩm phi động vật giàu vitamin B12, giúp thay thế tuyệt vời cho thịt trong chế độ ăn thuần chay và ăn chay. Nó cũng được quảng cáo là một loại siêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân do hàm lượng i-ốt và chất xơ giàu có. Nhưng lượng i-ốt cao có thể dẫn đến các vấn đề về tuyến giáp và thậm chí tăng cân. Rong biển cũng có thể chứa một lượng lớn kim loại nặng tùy thuộc vào nơi nó sinh trưởng.

7. Đậu nành và các dẫn xuất của nó

Thực phẩm từ đậu nành rất giàu chất dinh dưỡng bao gồm vitamin B, chất xơ, kali, magiê và protein chất lượng cao. Nó được coi là một loại protein hoàn chỉnh vì nó chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tạo ra. Nhưng nếu bạn đã thay đổi chế độ ăn uống gần đây do các vấn đề về tuyến giáp, hãy cẩn thận: đậu nành có thể ảnh hưởng đến thuốc hormone được sử dụng để điều trị suy giáp ở bệnh nhân nữ. Mặc dù các nghiên cứu không kết luận, nhưng nó đáng được theo dõi cẩn thận.

8. Hạt chia

Mặc dù hạt chia đã được bán như một loại siêu thực phẩm vì hàm lượng omega-3 cao, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào được tìm thấy về lợi ích sức khỏe của chúng, đặc biệt là liên quan đến bệnh tim mạch. Omega 3 có trong hạt chia khó hấp thụ hơn so với loại được cung cấp bởi cá hồi, vì vậy mặc dù có chứa nhiều hơn nhưng bạn sẽ cần ăn khoảng 100 gam hạt chia để hấp thụ nhiều omega 3 như khi ăn cá. Đây là kết quả: 100 gram hạt chia chứa khoảng 500 calo, tương đương với một chiếc bánh hamburger thức ăn nhanh.

Bạn có nghĩ rằng sẽ tốt cho sức khỏe của bạn khi tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm nào với số lượng lớn không? Không phải lúc nào tiêu thụ quá nhiều thực phẩm tốt sẽ càng tốt. Vì vậy hãy thật thận trọng khi chọn lựa và bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nhé.

Theo Brightside