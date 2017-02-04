7 sự thật bất ngờ về buồng trứng mọi phụ nữ cần phải biết

Phần lớn mọi người – dù là đàn ông hay phụ nữ - đều biết phái đẹp có 2 buồng trứng . Tuy nhiên có nhiều sự thật thú vị về cơ quan sinh sản này mà nhiều người – kể cả phụ nữ - có thể chưa biết.

Buồng trứng là tuyến sinh dục của phụ nữ chứa trứng và có chức năng hỗ trợ sinh sản. Hai buồng trứng nằm ở cuối ống tử cung . Đây là bộ phận cực kỳ quan trọng của phái đẹp, do đó bạn cần có kiến thức phù hợp để bảo vệ cơ quan này.

Chúng ta muốn biết càng nhiều càng tốt về các bộ phận quan trọng trong cơ thể chẳng hạn tim, phổi, thận, gan, vv để biết cách hoạt động của chúng, qua đó nhận ra những triệu chứng bất thường của các căn bệnh nguy hiểm. Nếu bạn có kiến thức đầy đủ về các cơ quan nội tạng, bạn có thể ngăn ngừa được nhiều bệnh tật.

Sau đây là một số điều đáng kinh ngạc về buồng trứng mà ít ai biết:

Sản xuất hormone progesterone và estrogen

Các hormone progesterone và estrogen được sản xuất rất nhiều trong buồng trứng và chúng thực hiện những chức năng như hỗ trợ sinh sản, tăng ham muốn, kinh nguyệt, vv.

Buồng trứng có thể thay đổi kích thước

Không như các cơ quan khác, buồng trứng liên tục thay đổi kích thước, nhất là trong thời gian ‘đèn đỏ’, vv.

Stress ảnh hưởng tới buồng trứng

Stress có thể ảnh hưởng đến hoạt động của buồng trứng do sự thay đổi thất thường của hormone. Nếu bạn bị stress nặng, buồng trứng có thể ngừng rụng trứng! Do đó, bạn cần tìm cách kiểm soát stress nếu không muốn khả năng sinh sản bị ảnh hưởng.

Estrogen

Nếu buồng trứng không sản xuất đủ hormone estrogen, nó có thể dẫn tới nhiều triệu chứng như nổi mụn, mọc lông, thay đổi tâm trạng, vv.

U nang

Khi các nang buồng trứng không rụng trứng, các tế bào có thể tích tụ, trở nên lớn hơn và biến thành u nang. Căn bệnh này có thể đòi hỏi bạn phải phẫu thuật.

U nang bì

U nang bì là tình trạng các tế bào trong buồng trứng bắt đầu lặn đi, và chúng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Bạn có thể cần phải phẫu thuật.

Bệnh lây qua đường tình dục có thể gây ung thư buồng trứng

Những bệnh lây qua đường tình dục như mụn giộp, chlamydia, giang mai, vv có thể gây ung thư buồng trứng. Do đó bạn cần phải theo dõi kỹ và đi khám ngay khi thấy dấu hiệu của bệnh tình dục.

Chúc bạn sống khỏe.