6 loại thực phẩm giúp bạn xả tress mà không lo tăng cân

Sống khỏe 23/10/2022 17:53

Bạn có biết xanh được coi là một thực phẩm tốt để giải tỏa căng thẳng mà không làm tăng cân.

Một số người giải tỏa căng thẳng bằng cách ăn uống. Thực phẩm yêu thích có thể giúp giảm căng thẳng, nhưng chúng có thể có tác dụng phụ lớn vì chúng thường là những thực phẩm có hàm lượng calo cao.

Khi bạn căng thẳng, việc tiết ra cortisol, một loại hormone tuyến thượng thận, được kích thích và làm tăng cảm giác thèm ăn.

6 loại thực phẩm giúp bạn xả tress mà không lo tăng cân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cortisol cũng kích hoạt một loại enzyme trong tế bào mỡ, enzyme này có nhiều chất béo nội tạng hơn chất béo dưới da, dẫn đến tích tụ mỡ nội tạng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường.

Vì vậy, không nên ăn bất cứ thực phẩm nào nhằm mục đích giảm căng thẳng, và cần ăn những thực phẩm có hiệu quả giảm căng thẳng nhẹ mà vẫn giữ được sức khỏe.

Truyền thông y tế và sức khỏe Mỹ 'Phòng ngừa' đã giới thiệu những thực phẩm tốt để giảm căng thẳng mà không lo tăng cân.

Trà xanh

Trà xanh có chứa theanine, một loại axit amin. Theanine ngăn chặn sự gia tăng nhịp tim và huyết áp do căng thẳng và cải thiện chức năng não, do đó nó giúp cải thiện khả năng thực hiện các công việc đòi hỏi trí lực.

6 loại thực phẩm giúp bạn xả tress mà không lo tăng cân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày uống khoảng 2 cốc thì sẽ có tác dụng cải thiện chức năng não và tăng cường trí lực.

Măng tây

6 loại thực phẩm giúp bạn xả tress mà không lo tăng cân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Măng tây thân mỏng có thể khiến nước tiểu cử bạn có mùi lạ do hàm lượng lưu huỳnh có trong nó, nhưng vì nó giàu axit folic nên rất tốt để xoa dịu cơn giận và giúp bạn bình tĩnh. Măng tây thường được ăn hấp hoặc nướng, và đôi khi được cắt nhỏ và thêm vào súp.

Quả mọng

Các loại quả mọng như acai berry, blueberry và black berry có hàm lượng anthocyanin cao có tác dụng tăng cường nhận thức và giúp cho nhận thức của bạn nhạy bén hơn. Nó cũng rất giàu vitamin C, có hiệu quả trong việc ngăn ngừa căng thẳng.

6 loại thực phẩm giúp bạn xả tress mà không lo tăng cân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu của Đức cho thấy những người uống vitamin C có huyết áp thấp hơn và mức cortisol thấp hơn trong quá trình thử nghiệm.

Trà hoa cúc

6 loại thực phẩm giúp bạn xả tress mà không lo tăng cân - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa cúc được nhiều người đánh giá cao là một loại trà giúp bạn đi vào giấc ngủ một cách thoải mái. Theo một nghiên cứu của Đại học Pennsylvania, trà hoa cúc có thể giúp làm giảm chứng rối loạn lo âu. Uống trà này trước khi đi ngủ, có thể giúp bạn có giấc ngủ với tâm trạng thoải mái.

Sô cô la đen

6 loại thực phẩm giúp bạn xả tress mà không lo tăng cân - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người ăn nhiều sô cô la khi họ cảm thấy buồn bã. Trên thực tế, đúng là sô cô la đen làm giảm huyết áp và có tác dụng làm dịu tâm hồn. Nếu bạn ăn sô cô la đen như một bữa ăn nhẹ mỗi tuần một lần, nó sẽ không phải là vấn đề lớn đối với những người đang ăn kiêng.

Tỏi

Tỏi được biết đến như một loại thực phẩm chống oxy hóa mạnh mẽ. Ngoài ra, allicin, một thành phần chính của tỏi, có tác dụng ngăn ngừa ung thư, bệnh tim, cũng như các bệnh cảm cúm thông thường.

6 loại thực phẩm giúp bạn xả tress mà không lo tăng cân - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn căng thẳng, hệ thống miễn dịch của bạn suy yếu và bạn dễ mắc các bệnh này, vì vậy bạn cần ăn tỏi.

Theo Kormedi

Từ khóa:   bí kiếp sống khỏe cuộc sống khỏe mạnh Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 28 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?