6 loại thực phẩm giúp bạn xả tress mà không lo tăng cân

Khi bạn căng thẳng, việc tiết ra cortisol, một loại hormone tuyến thượng thận, được kích thích và làm tăng cảm giác thèm ăn.

Một số người giải tỏa căng thẳng bằng cách ăn uống. Thực phẩm yêu thích có thể giúp giảm căng thẳng, nhưng chúng có thể có tác dụng phụ lớn vì chúng thường là những thực phẩm có hàm lượng calo cao.

Vì vậy, không nên ăn bất cứ thực phẩm nào nhằm mục đích giảm căng thẳng, và cần ăn những thực phẩm có hiệu quả giảm căng thẳng nhẹ mà vẫn giữ được sức khỏe .

Cortisol cũng kích hoạt một loại enzyme trong tế bào mỡ, enzyme này có nhiều chất béo nội tạng hơn chất béo dưới da, dẫn đến tích tụ mỡ nội tạng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường.

Truyền thông y tế và sức khỏe Mỹ 'Phòng ngừa' đã giới thiệu những thực phẩm tốt để giảm căng thẳng mà không lo tăng cân.

Trà xanh

Trà xanh có chứa theanine, một loại axit amin. Theanine ngăn chặn sự gia tăng nhịp tim và huyết áp do căng thẳng và cải thiện chức năng não, do đó nó giúp cải thiện khả năng thực hiện các công việc đòi hỏi trí lực.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày uống khoảng 2 cốc thì sẽ có tác dụng cải thiện chức năng não và tăng cường trí lực.

Măng tây

Ảnh minh họa: Internet

Măng tây thân mỏng có thể khiến nước tiểu cử bạn có mùi lạ do hàm lượng lưu huỳnh có trong nó, nhưng vì nó giàu axit folic nên rất tốt để xoa dịu cơn giận và giúp bạn bình tĩnh. Măng tây thường được ăn hấp hoặc nướng, và đôi khi được cắt nhỏ và thêm vào súp.

Quả mọng

Các loại quả mọng như acai berry, blueberry và black berry có hàm lượng anthocyanin cao có tác dụng tăng cường nhận thức và giúp cho nhận thức của bạn nhạy bén hơn. Nó cũng rất giàu vitamin C, có hiệu quả trong việc ngăn ngừa căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu của Đức cho thấy những người uống vitamin C có huyết áp thấp hơn và mức cortisol thấp hơn trong quá trình thử nghiệm.

Trà hoa cúc

Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa cúc được nhiều người đánh giá cao là một loại trà giúp bạn đi vào giấc ngủ một cách thoải mái. Theo một nghiên cứu của Đại học Pennsylvania, trà hoa cúc có thể giúp làm giảm chứng rối loạn lo âu. Uống trà này trước khi đi ngủ, có thể giúp bạn có giấc ngủ với tâm trạng thoải mái.

Sô cô la đen

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người ăn nhiều sô cô la khi họ cảm thấy buồn bã. Trên thực tế, đúng là sô cô la đen làm giảm huyết áp và có tác dụng làm dịu tâm hồn. Nếu bạn ăn sô cô la đen như một bữa ăn nhẹ mỗi tuần một lần, nó sẽ không phải là vấn đề lớn đối với những người đang ăn kiêng.

Tỏi

Tỏi được biết đến như một loại thực phẩm chống oxy hóa mạnh mẽ. Ngoài ra, allicin, một thành phần chính của tỏi, có tác dụng ngăn ngừa ung thư, bệnh tim, cũng như các bệnh cảm cúm thông thường.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn căng thẳng, hệ thống miễn dịch của bạn suy yếu và bạn dễ mắc các bệnh này, vì vậy bạn cần ăn tỏi.

Theo Kormedi