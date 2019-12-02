Hiện nay, không chỉ người già mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng có thể bị đột quỵ . Nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong. Do đó, bạn nên nhận biết những dấu hiệu đột quỵ trước khi quá muộn.

Khi bị đột quỵ, các mạch máu bị tắc nghẽn, có thể làm giảm oxy dẫn đến mờ mắt, gây ra các vấn đề thị lực, có những trường hợp không kèm thêm dấu hiệu khác.

Những vấn đề về thị lực như: nhìn mờ, hoa mắt hoặc mất thị lực là dấu hiệu đột quỵ mà người bệnh cần lưu ý.

Mờ mắt cũng là dấu hiệu đột quỵ bạn cần lưu ý - Ảnh minh họa: Internet

2. Méo miệng

Dấu hiệu miệng méo, nhân trung lệch khiến gương mặt không bình thường là triệu chứng bất thường cần chú ý. Đặc biệt, khi người bệnh cười sẽ thấy rõ hiện tượng méo miệng và thiếu cân xứng trên gương mặt.

3. Tê cánh tay

Hiện tượng cánh tay bị tê mỏi, khó cử động là dấu hiệu đột quỵ dễ bị nhầm lẫn, đặc biệt là sau khi mới ngủ dậy. Ngoài ra, ở những trường hợp nặng hơn người bệnh có thể cảm thấy chân khó nhấc lên khiến quá trình đi lại trở nên khó khăn.

Nếu sau vài phút mà bạn vẫn gặp tình trạng tê tay chân, hãy cẩn thận.

Khi bị tê cánh tay bạn cần chú ý để tránh bị đột quỵ - Ảnh minh họa: Internet

4. Đau đầu dữ dội

Khi người bệnh cảm thấy đau nhức đầu dữ dội, rất có thể là dấu hiệu của một cơn đột quỵ mà bạn cần cảnh giác.

Triệu chứng đau nhức đầu là triệu chứng nặng và khá phổ biến đối với người bị đột quỵ, nhất là đối với những người có tiền sử bị bệnh đau nửa đầu.

5. Lắp bắp, nói ngọng bất thường

Người bị đột quỵ khó điều khiển lời nói của mình - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những dấu hiệu đột quỵ khác bạn cần biết nữa đó chính là khó điều khiển lời nói, nói lắp bắp hay nói ngọng bất thường. Lúc này, những cơ quan liên quan đến giọng nói có thể bị tê liệt, miệng cứng không thể điều khiển theo ý của bạn.

Khi gặp các triệu chứng trên rất có thể là dấu hiệu cảnh báo cơn đột quỵ sắp xảy ra. Người bệnh cần lưu ý phát hiện dấu hiệu sớm này để vào bệnh viện kịp thời, giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm, rút ngắn thời gian điều trị bệnh.