Dưới đây là 5 thói quen xấu trong bữa ăn khiến người Việt dễ chết sớm. Hãy nhanh chóng thay đổi những thói quen ăn uống có hại cho sức khỏe này.

Thành thực quản chỉ chịu được nhiệt độ thực phẩm khoảng 50 độ C. Nếu bạn ăn đồ ăn nóng hơn sẽ làm bỏng niêm mạc thực quản, khiến khối u phát triển. Đây là một trong những thói quen xấu trong bữa ăn bạn cần sớm loại bỏ.

Đồ ăn nóng giúp bạn có cảm giác ngon miệng hơn nhưng về lâu dài sẽ khiến bạn gặp phải các bệnh về tiêu hóa. Nghiêm trọng hơn, bạn có thể mắc bệnh ung thư thực quản.

Theo các chuyên gia bạn không nên ăn đồ ăn quá nóng hoặc quá lạnh - Ảnh minh họa: Internet

2. Bàn bạc công việc trong bữa ăn

Bữa ăn là khoảng thời gian thư giãn. Tuy nhiên, không ít người lại bàn bạc, chia sẻ về công việc. Thói quen này không hề tốt và chúng vô tình làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, hấp thụ thức ăn của cơ thể.

Khi mọi người căng thẳng hoặc tập trung suy nghĩ về 1 vấn đề nào đó, chức năng thần kinh thực vật bị ức chế. Điều này đặc biệt ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

3. Lười nhai, nuốt vội

Lười nhai kỹ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn ăn mà không nhai kỹ thì não sẽ quên nhắc nhở những bộ phận tiêu hóa rằng mình chuẩn bị nhận một lượng thức ăn. Khi đó, nếu dạ dày bất ngờ nhận một lượng thức ăn sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Thói quen này còn khiến bạn gặp phải tình trạng béo phì.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi bữa ăn nên diễn ra trong khoảng 15 đến 30 phút và nên nhai hơn 20 lần trước khi nuốt thức ăn.

4. Chỉ ăn món mình thích

Dẫu mỗi người có một sở thích ăn uống khác nhau nhưng nếu bạn chỉ ăn những món mà mình thích thì sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.

Hãy kết hợp những món khác nhau để cơ thể có đủ chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, trong bữa cơm bạn có thể ăn nhiều hơn những món mình thích nhưng hãy ăn thêm những món khác để cơ thể có đủ lượng dinh dưỡng cần thiết.

5. Hút thuốc lá ngay sau bữa ăn

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút thuốc ngay sau bữa ăn gây hại rất nhiều cho sức khỏe. Tác hại của việc này thậm chí cao gấp 10 lần so với những thời điểm hút thuốc khác. Do đó, bạn nên sớm loại bỏ những thói quen có hại cho sức khỏe này nếu muốn sống lâu.