5 đặc điểm cơ thể càng xấu càng giúp phụ nữ khỏe mạnh, sống lâu

Sống khỏe 16/02/2020 07:07

Thật may mắn cho những ai có đủ 5 đặc điểm cơ thể này vì nó giống như tấm bằng “bảo chứng” cho sức khỏe của phụ nữ.

Tiêu chuẩn giữa “cái đẹp” và “sức khỏe” không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Có những bộ phận tưởng là xấu nhưng lại giúp phụ nữ luôn khỏe mạnh.

Sau đây là 5 đặc điểm cơ thể khiến nhiều chị em tự ti, nhưng thực tế lại rất có lợi cho sức khỏe. 

Nốt ruồi nhiều

Trong khi nhiều người đổ xô đi tẩy nốt ruồi vì sợ xấu thì một nghiên cứu tại Anh cho biết, người có nhiều nốt ruồi thường ít mắc các bệnh về tim, loãng xương... và nhiều bệnh khác hơn hẳn những người cùng nhóm tuổi.

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Những người có nhiều nốt ruồi thì lượng telomere nhiều hơn, đồng nghĩa với việc sống thọ hơn - Ảnh minh họa: Internet

So sánh giữa 1 người có hơn 100 nốt ruồi và 1 người có ít hơn 25 nốt ruồi trên cơ thể thì người nhiều nốt ruồi khỏe mạnh hơn, ít đau ốm hơn. Điều này được lý giải là nhờ lượng telomere ở phần cuối các nhiễm sắc thể có thể dự báo tuổi thọ. Những người có nhiều nốt ruồi thì lượng telomere nhiều hơn, đồng nghĩa với việc sống thọ hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu bất thường ở nốt ruồi như ngứa, sưng to hoặc có màu sắc bất thường... thì cần đi khám ngay vì đó có thể là dấu hiệu ung thư.

Vòng eo lớn

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng vòng eo lớn đồng nghĩa với béo và xấu xí thì một nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y tế Calvin đã chỉ ra điều hoàn toàn ngược lại.

Theo các chuyên gia sức khỏe, phụ nữ có vòng eo lớn thường giúp hạn chế khả năng gãy xương. Cụ thể, nếu bạn có cân nặng đúng chuẩn mà vòng eo vẫn mập mạp chứng tỏ lượng estrogen trong cơ thể rất dồi dào và sẽ phòng tránh được khả năng gãy xương.

Chân ngắn

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Chân ngắn hóa ra lại có nhiều cái lợi - Ảnh minh họa: Internet

Những cô gái 1m52 không cần phải tự ti đâu. Vì theo nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tuổi thọ Quốc tế tại Mỹ, những đôi chân ngắn có đường kính và mật độ xương lớn hơn. Vì thế, họ sẽ giảm thiểu được khả năng loãng xương khi về già.

Mông to

Phụ nữ mông to có thể chống lại nhiều bệnh, trong đó có bệnh tiểu đường. Phần mỡ dưới mông có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường.

Ngoài ra, mông to cũng giúp ngăn chặn chất béo tấn công cơ thể, bảo vệ nội tạng và các cơ quan như tim, phổi.

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Những bộ phận tưởng xấu hóa ra lại giúp phụ nữ tăng cường sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mũi to

Chiếc mũi to không chỉ giúp chủ nhân có số làm quan theo quan niệm dân gian mà theo nghiên cứu khoa học, mũi to còn giúp bạn chống lại sự xâm nhập của bụi, vi khuẩn một cách hiệu quả. Theo đó, lượng bụi và vi khuẩn mà một người mũi to hít phải ít hơn 6,5% so với người mũi nhỏ.

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Từ khóa:   bệnh tiểu đường sống thọ phòng ngừa bệnh tật

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