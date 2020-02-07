Bí quyết đơn giản của bác sĩ để sống thọ hơn, ai cũng có thể áp dụng

Sống khỏe 07/02/2020 06:38

Nhiều người cho rằng ở xã hội hiện đại, sống khỏe đã khó, sống trường thọ lại càng khó hơn. Tuy nhiên, bí quyết sống thọ không có gì quá cao siêu, chỉ cần áp dụng lời khuyên này của bác sĩ.

Tài sản lớn nhất của con người chính là sức khỏe. Làm cách nào để sống khỏebí quyết sống thọ là điều mà nhiều người tìm kiếm. Theo các bác sĩ, chỉ cần bạn áp dụng 5 điều này, sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn mỗi ngày. Và dĩ nhiên, tuổi thọ của bạn cũng sẽ tăng lên. 

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Theo nghiên cứu, khi ngủ não bộ sẽ tự động đào thải các chất độc tích tụ sau 1 ngày làm việc căng thẳng.

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Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, giấc ngủ còn giúp não bộ được nghỉ ngơi, nạp năng lượng đầy đủ cho một ngày dài sắp tới. Chính vì vậy, một ngày chúng ta nên ngủ đủ 8 tiếng để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Ăn nhiều trái cây

Bất cứ loại trái cây nào cũng đều có tác dụng tốt đối với sức khỏe, đặc biệt là các loại quả chứa nhiều vitamin A, B, C, mangie, kẽm...

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Trái cây có rất nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ khuyên mỗi ngày bổ sung một cốc nước ép và ăn nhiều các loại rau xanh để giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Duy trì thái độ sống tích cực mỗi ngày

Sức khỏe có liên quan nhiều đến thái độ sống của mỗi người. Khi bạn nhìn cuộc sống với một thái độ tích cực và vui vẻ, cơ thể sẽ sản sinh ra một loại kháng chất giúp miễn dịch với các chất có hại.

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Sống tích cực, vui vẻ mỗi ngày giúp bạn sống thọ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, thay vì luôn cau có và tự tạo áp lực cho mình, hãy suy nghĩ theo hướng tích cực và bình thản đón nhận mọi chuyện dù tốt hay xấu ập đến.

Không suy nghĩ khi đi ngủ

Như đã nói, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và là thời điểm để não bộ được nghỉ ngơi.

Nếu nhắm mắt nhưng vẫn suy nghĩ quá nhiều, não bộ vẫn phải hoạt động hết công suất, làm ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe về lâu dài.

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Hãy cố gắng giữ đầu óc thanh thản trước khi lên giường - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Các bác sĩ khuyên mọi người nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm để nắm bắt tình trạng sức khỏe của bản thân, đồng thời phát hiện sớm các căn bệnh nguy hiểm để kịp thời chữa trị.

Trên thực tế, không ai có thể bảo vệ sức khỏe của chúng ta ngoài bản thân, do đó hãy duy trì những thói quen tốt để giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, dẻo dai.

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