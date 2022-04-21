Vì vậy, cho dù bạn thuộc #TeamChris hay #TeamWill, thì đâu là cách lành mạnh nhất để đối phó với một người đang tức giận (hoặc cảm giác tức giận bên trong bạn) khi bạn cảm thấy mình hoặc một người thân bị đối xử thiếu tôn trọng?

Kể từ khoảnh khắc tại lễ trao giải Oscars giữa Will Smith và Chris Rock xuất hiện, mọi người đã nói về sự tôn trọng, tức giận và cách thích hợp để đáp lại người khiến bạn hoặc người thân khó chịu mà không cần dùng đến bạo lực.

Bác sĩ Aileen Alegado, nhà Tâm lý học Lâm sàng và Giám đốc Tư vấn Tư duy, nói rằng mỗi cá nhân có thể biểu hiện những dấu hiệu giận dữ khác nhau.

Cô giải thích: “Giận dữ là một cảm xúc có liên quan đến trạng thái cảm giác đi kèm với những suy nghĩ thù địch và tiêu cực, kích thích sinh lý và đôi khi là những hành vi liên quan đến trả đũa - ví dụ như hét lại, nắm chặt tay hoặc ném đồ đạc."

“Để phát hiện các dấu hiệu của sự tức giận, hãy nhìn các biểu hiện cho thấy 'đánh nhau hoặc bỏ chạy', có thể thay đổi từ căng cơ, giãn đồng tử, thở mạnh hoặc khó thở, má ửng hồng, đi nhanh hoặc đứng ngồi không yên."

“Việc bồn chồn hoặc diễn đạt bằng lời nói có thể là một cách để cảnh báo người khác về sự không hài lòng của chúng ta.”

Một dấu hiệu phổ biến khác là khi ai đó 'tắt máy'. Tiến sĩ Aileen nói, “Đôi khi, thay vì kích thích, tức giận cũng có thể dẫn đến phản ứng 'tắt máy'. Điều này xuất hiện như là sự rút lui, hờn dỗi và đôi khi là 'im lặng'. "

Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Aileen Alegado cung cấp cho chúng ta một số mẹo để đối phó với sự tức giận. Ảnh: Cung cấp

Không phải tất cả sự tức giận đều xấu

Tiến sĩ Aileen nói với Yahoo Lifestyle: “Mọi người đều có khả năng nổi giận, nhưng sự khác biệt và tính khí của mỗi cá nhân có thể khiến mọi người dễ nổi giận hơn những người khác.

“Thông thường, nhu cầu hoặc mong đợi của chúng ta không được đáp ứng. Thường thì người đó thậm chí có thể không nhận thức rõ ràng về những kỳ vọng này nhưng lại cảm thấy cảm xúc đi kèm với sự tổn thương, bị từ chối, thất vọng hoặc thậm chí không được tôn trọng khi chúng ta thất vọng."

“Ai đó tức giận cũng được, miễn là người đó có thể truyền đạt nhu cầu hoặc cảm xúc của mình cho người kia một cách lành mạnh. Điều quan trọng là phải có mức độ nhận thức về bản thân để nhận ra cơn giận của bạn và không để nó tiêu diệt bạn và dẫn đến kết quả tiêu cực."

Cách tốt nhất để xử lý một người đang tức giận

Mặc dù có thể đối mặt với sự tức giận của người khác, nhưng Tiến sĩ Aileen nói rằng có nhiều cách để giảm tình hình leo thang.

“Để bắt đầu, trước hết chúng ta cần hiểu rằng tức giận là một phiên bản tràn đầy năng lượng của việc bị tổn thương, vì vậy nếu chúng ta có thể thấy rằng người đó chỉ muốn chúng ta chú ý và thấu hiểu, mọi thứ có thể dễ dàng được giải quyết,” cô nói.

“Thông thường, khi chúng ta đối mặt với sự tức giận, chúng ta khiến tình hình leo thang bằng cách tức giận trở lại, điều này chỉ đổ thêm dầu vào lửa và chúng ta chẳng đi đến đâu."

Thay vào đó, cô ấy khuyên chúng ta “hãy bình tĩnh lắng nghe người đang tức giận và cho họ thấy bạn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của họ. Nói chuyện với một giọng bình tĩnh, hoặc đơn giản là yêu cầu họ dành thời gian ra ngoài và quay lại và nói về điều này khi họ bớt kích động. "

“Một lần nữa, nó quay trở lại mức độ nhận thức về bản thân. Đừng phản ứng lại - nhận ra tình huống đó như thế nào và hành động một cách bình tĩnh và thấu cảm để khiến người đó cảm thấy được lắng nghe. "

Giữ bình tĩnh chính là chiếc chìa khóa, Tiến sĩ Aileen nói. Ảnh: Getty

Năm mẹo hàng đầu để đối phó với cảm giác tức giận

Tất cả chúng ta đều có một chút tức giận, đó là điều hoàn toàn bình thường và của con người. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy khó kiềm chế cảm xúc của mình, Tiến sĩ Aileen có một số mẹo giúp bạn giải quyết cơn giận của mình một cách lành mạnh.

1. Hiểu rõ lý do khiến bạn tức giận

Hãy tự hỏi bản thân xem nhu cầu/kỳ vọng mà tôi có trong tình huống không được đáp ứng này là gì? Hãy dành thời gian để không phản ứng và sử dụng khả năng tự nhận thức trước.

2. Nhìn rõ tình huống

Hãy tự hỏi bản thân, bạn có bất kỳ sự hiểu lầm hoặc xuyên tạc nào có thể là sai không? Suy nghĩ trắng đen, nhìn nhận mọi việc một cách cá nhân? Những người có xu hướng tức giận hơn có thể có thành kiến ​​tiêu cực. Bước đầu tiên chúng ta cần làm là dừng bất kỳ phản ứng lại và thực sự đánh giá xem những cảm giác này đến từ đâu.

3. Hít Thở

Giận dữ có tác động sinh lý đến cơ thể chúng ta, vì vậy nếu chúng ta có thể hít thở sâu, nó có thể giúp kích hoạt hệ thống thần kinh PARAsympathetic (hệ thống làm dịu).

4. Chánh niệm

Giảm bớt cảm giác tức giận bằng cách sử dụng các kỹ thuật chánh niệm như ngậm một viên đá, ngậm một viên bạc hà vào miệng hoặc một bài tập giác quan khác có thể giúp bạn tập trung vào điều gì khác tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực và cảm giác tức giận.

5. Giao tiếp

Sự tức giận thường có thể phát sinh do hiểu lầm, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn cũng đang cởi mở bày tỏ cảm xúc của mình và lắng nghe họ.