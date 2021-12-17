Máy massage cổ là giải pháp giảm căng thẳng tuyệt vời, đặc biệt là sau một ngày làm việc bận rộn, khi bạn cần một chút thời gian để thư giãn cơ thể. Một máy massage cổ tốt có thể cung cấp cho bạn một liệu pháp xoa bóp hiệu quả làm dịu các điểm căng thẳng của bạn.

Dụng cụ massage cổ giúp tăng cường khả năng vận động của các cơ bằng cách thả lỏng sự căng thẳng. Nó có thể nhắm vào những vùng khó tiếp cận của cổ mà chỉ chuyên viên massage được đào tạo mới biết cách thực hiện.

Thiết bị hoạt động rất hiệu quả để cải thiện lưu lượng máu, giúp bạn cảm thấy tinh thần minh mẫn hơn và ít căng thẳng hơn. Nhờ đó, nó sẽ ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng, giấc ngủ của bạn và thậm chí là giúp bạn tiêu hóa tốt hơn.

Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng công cụ này, bạn sẽ nhận ra nó có thể giảm đau đầu do căng thẳng hiệu quả. Bạn thậm chí sẽ bắt đầu nhận thấy rằng tư thế của bạn đã được cải thiện vì tất cả các cơ lưng trên của bạn dẻo dai hơn, cho phép cột sống của bạn thẳng hàng hơn.

Máy massage cổ là liệu pháp giảm căng thẳng và giảm đau vùng vai cổ hiệu quả

Nên sử dụng máy massage cổ trong bao lâu?

Không có hướng dẫn thích hợp về thời gian bạn nên sử dụng máy massage cổ. Vì vậy, bạn cần dựa vào hình dạng cổ và tiền sử đau cổ của mình để quyết định tần suất và thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, bạn nên bắt đầu massage từ 30 đến 60 phút khoảng 2-3 lần một tuần. Sau một tuần, bạn có thể đánh giá lại cảm giác cổ của mình để biết được có nên tăng hoặc giảm thời gian thực hiện hay không.

6 lưu ý chọn mua máy massage cổ đạt chuẩn bạn nên biết

- Kỹ thuật xoa bóp

Máy massage cổ sử dụng một số kỹ thuật để mang đến cho bạn trải nghiệm massage thư giãn và giảm căng thẳng. Ba kỹ thuật phổ biến nhất là shiatsu, nhào và rung. Kỹ thuật phổ biến nhất là shiatsu vì nó đã được chứng minh có thể kích hoạt thư giãn tức thì, nhắm vào các điểm áp lực cụ thể trên cơ thể dựa trên các điểm bấm huyệt cổ xưa.

- Năng lượng sử dụng

Máy massage tốt nhất có thể sử dụng trong thời gian dài chỉ với một lần sạc. Một số máy massage yêu cầu pin, một số khác đi kèm dây hoặc không dùng điện. Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng máy massage điện, hãy chọn loại có thể sạc siêu nhanh và sử dụng được lâu.

- Cường độ massage

Máy massage của bạn nên có các mức cường độ khác nhau. Nó sẽ cho phép bạn thay đổi cài đặt theo yêu cầu. Khi cơn đau cổ khá nặng, bạn có thể tăng mức độ. Mặt khác, bạn có thể giảm cường độ xuống chỉ để xoa bóp thư giãn và nhẹ nhàng.

Bạn nên chọn máy massage cổ có các mức cường độ khác nhau để tùy chỉnh theo nhu cầu

- Trị liệu bằng nhiệt

Nếu bạn bị căng và thắt cơ nhiều, liệu pháp nhiệt là một tính năng tuyệt vời mà bạn nên cân nhắc. Nó sẽ làm tăng mức độ oxy và lưu thông máu đến các cơ. Vì vậy trong khi mua, hãy đảm bảo thiết bị đi kèm với liệu pháp nhiệt thích hợp.

- Chức năng tích hợp

Các máy massage hiện đại có thể hoạt động hiệu quả với cổ và các bộ phận cơ thể lớn hơn chẳng hạn như lưng, chân và hông. Máy massage cổ tích hợp nhiều chức năng khác như massage xung điện có thể làm giảm đau tốt hơn.

- Tính linh hoạt

Bên cạnh việc cân nhắc các chức năng, tốc độ, mức tốc độ và khả năng điều chỉnh của máy massage, bạn cũng cần xem xét đến tính linh hoạt của thiết bị. Máy massage nên dễ vận hành, thiết kế nhỏ gọn vừa phải để dễ di chuyển và sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Máy massage cổ Alphay JKAH-3 - giải pháp chăm sóc sức khỏe tối ưu

Máy massage cổ Alphay JKAH-3 là sự tích hợp 4 trong 1 bao gồm: xung điện thông minh, làm nóng, lực đẩy không khí và hiệu ứng từ tính. Sản phẩm phù hợp với tất cả mọi người và mang đến những trải nghiệm massage hiệu quả ngay tại nhà.

Công dụng: Giúp thúc đẩy lưu thông và tuần hoàn máu, thư giãn các cơ đốt sống cổ, chống viêm, sưng tấy, giảm đau, loại bỏ mệt mỏi. Hỗ trợ điều trị các chứng đau mỏi cổ, nhức đầu, tê vai, chóng mặt, hoa mắt.

Tính năng nổi bật:

- Điện xung trị liệu: 12 giai đoạn xung điện tần số thấp có thể đi xuyên vào da từ 3 – 5 cm, có tác dụng kích thích tế bào thần kinh, điều trị đau mỏi bằng liệu pháp tự nhiên.

- Đốt nóng: Hệ thống chip điều khiển thông minh với 3 mức độ massage từ 40 – 50 độ C tiếp nối liên tục, giúp thư giãn vai gáy và các nhóm cơ vùng đầu.

- Hiệu ứng từ tính: Thiết bị phát ra các xung điện từ với 7 kiểu kết hợp khác nhau giúp tác động sâu vào các phần cơ thể, nâng cao khả năng trị liệu của máy.

- Hệ thống massage bằng lực đẩy không khí: mang đến hiệu quả thư giãn cơ bắp tương tự hiệu ứng đốt nóng.

- Đa chức năng: Thiết bị được tích hợp một cổng xung điện, có thể kết nối với miếng dán điện cực, trở thành một máy massage đa chức năng, có thể massage các bộ phận khác nhau như lưng dưới, bắp tay, lòng bàn chân, bắp chân, lưng trên, khớp gối.

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