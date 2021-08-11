Việt Hương 'tức nước vỡ bờ', khóc nghẹn trên livestream vì nhận nhiều chỉ trích 'khiếm nhã' mặc dù vẫn hết sức hỗ trợ bà con mùa dịch

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, danh hài Việt Hương lại bị antifan chỉ trích khi đăng tải lên bài viết vợ chồng cô ngồi mò mẫm danh sách các điểm đang cần hỗ trợ một ngày tới. "Tức nước vỡ bờ" suốt những ngày qua, Việt Hương đã livestream lên tiếng và bật khóc.

Thấu được nỗi khó khăn trong tình hình dịch bệnh phức tạp, nghệ sĩ Việt Hương là một trong những người hỗ trợ nhiệt tình cho bà con suốt nhiều ngày qua như tặng quà, nhu yếu phẩm,... Thế nhưng, càng giúp đỡ nhiều bao nhiêu, nữ nghệ sĩ lại nhận về nhiều chỉ trích, chửi bới vô cớ bấy nhiêu.

Tôi làm vậy để tôn trọng những người nghèo đang cần tôi giúp đỡ. Nếu làm sơ sài, tôi chỉ cần bảo họ nhắn tin cho mình, khi nào rảnh thì qua giúp, việc gì phải lên danh sách cụ thể từng điểm phải đi như thế này."

Trong buổi livestream, nữ nghệ sĩ nói: "Hôm nay tôi tức quá, tôi phải lên tiếng cho mọi người nghe, không thể chịu được nữa rồi. Tôi bị người ta chỉ trích, chửi bới vì lên Facebook trình bày giờ giấc, các điểm mình đi từ thiện trong một ngày.

Việt Hương cùng chồng đi trao quà cho bà con trong đợt dịch - Ảnh: FBNV

Mặc dù đã cố gắng không buồn trước những bình luận tiêu cực và được khán giả liên tục động viên tinh thần thế nhưng Việt Hương vẫn không tránh khỏi cảm xúc tiêu cực vì có quá nhiều ý kiến chỉ trích. Nhiều người trách rằng tại sao chỉ đến điểm này không đến điểm kia, tại sao xin hỗ trợ nhưng không được hồi đáp.

Việt Hương giải thích: "Tôi đâu có trách nhiệm đi từ thiện là buổi sáng phải chạy đủ bao nhiêu điểm, buổi chiều chạy đủ bao nhiêu điểm để phát quà. Sức tôi làm được đến đâu thì tôi làm đến đó. Nhưng một khi tôi đã làm là phải có trách nhiệm với công việc tôi bày ra, nên tôi vẫn cố gắng đi hết các điểm đã lên danh sách từ trước và trình bày lại với mọi người rằng một ngày tôi đi được bao điểm, vậy mà cũng bị chửi."

Mặc dù cố gắng hỗ trợ bà con hết mình, Việt Hương vẫn bị chửi - Ảnh: Chụp màn hình

Việt Hương kể rằng có một tài khoản đã nhắn tin chỉ trích rất vô văn hoá nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời lại. Bình luận của antifan nói rằng: "Cố giải thích cho người ta hiểu tấm lòng cao thượng của mình, kiểu như người hát người bè. Loại người này ngoài xã hội chẳng tốt đẹp gì đâu. Người xưa đã có câu thi ân bất cầu báo".

Quá bức xúc trước lời nói này, Việt Hương nghẹn ngào nói: "Từ xưa tới giờ, tôi làm từ thiện chưa bao giờ cần ai phải báo đáp hết... Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn bạn mà bạn dùng từ ngữ với tôi như thế. Tôi nói lại lần nữa, tôi làm mọi thứ vì có trách nhiệm với công việc của chính tôi chứ không phải có trách nhiệm với mọi người. Và tôi làm đến đâu sẽ đăng tải công khai đến đó."

Vợ chồng Việt Hương đi trao quà ở các khu cách ly phong toả - Ảnh: FBNV

Cuối cùng, nghệ sĩ Việt Hương nói thêm rằng: "Vợ chồng tôi cố gắng làm từ thiện bằng sức của mình, khi nào không làm được nữa thì xin thôi. Nếu vợ chồng tôi giờ này ngồi nhà xem phim, chơi bời cũng chẳng ai nói gì vì chúng tôi đã đóng góp rồi, nhưng chúng tôi vẫn làm hết sức mình, đi đủ các điểm từ thiện được lên danh sách. Tôi muốn tự tay mình làm, dùng công sức của mình để giúp người nghèo. Tại sao bạn lại khinh bỉ, chỉ trích tôi?"