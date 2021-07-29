Gồng gánh hết mình cùng bà con mùa dịch, nghệ sĩ Việt Hương vẫn bị hờn trách 'khinh thường' vì ngó lơ tin nhắn xin cứu trợ

Trong những ngày Sài Gòn đang "bị bệnh", nghệ sĩ Việt Hương đã không ngừng ra sức hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho bà con khó khăn. Hành động ý nghĩa của cô nhận được rất nhiều sự hưởng ứng, ủng hộ từ cộng đồng. Thế nhưng, bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ vẫn liên tục nhận nhiều lời chỉ trích như làm màu, đánh bóng tên tuổi và thậm chí, gần đây nhất cô còn bị hờn trách vì "khinh thường" người dân, xin đồ ăn, thức uống nhưng không được cô hồi đáp.

Dù tích cực làm từ thiện trong đợt dịch Covid -19 diễn ra căng thẳng, Việt Hương vẫn vấp phải những chỉ trích, xỉa xói từ công chúng - Ảnh: Internet

Trước những "cáo buộc" vô cớ này, Việt Hương lần nữa phải lên tiếng cầu xin khán giả đừng giận dỗi bởi hiện tại nhu cầu cung ứng thực phẩm ở mọi nơi đều rất lớn, cô không có thời gian xem và trả lời hết tất cả các tin nhắn của mọi người. Vì vậy, nếu những khu vực nào cần được "tiếp tế" thì phải để lại số điện thoại, cô mới có thể liên lạc lại được.