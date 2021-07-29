Gồng gánh hết mình cùng bà con mùa dịch, nghệ sĩ Việt Hương vẫn bị hờn trách 'khinh thường' vì ngó lơ tin nhắn xin cứu trợ

Dù tích cực hỗ trợ bà con vượt qua đại dịch nhưng Việt Hương vẫn tiếp tục bị chỉ trích vô cớ chỉ vì không thể trả lời hết tin nhắn xin cứu trợ.
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Trong những ngày Sài Gòn đang "bị bệnh", nghệ sĩ Việt Hương đã không ngừng ra sức hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho bà con khó khăn. Hành động ý nghĩa của cô nhận được rất nhiều sự hưởng ứng, ủng hộ từ cộng đồng. Thế nhưng, bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ vẫn liên tục nhận nhiều lời chỉ trích như làm màu, đánh bóng tên tuổi và thậm chí, gần đây nhất cô còn bị hờn trách vì "khinh thường" người dân, xin đồ ăn, thức uống nhưng không được cô hồi đáp.
Trước những "cáo buộc" vô cớ này, Việt Hương lần nữa phải lên tiếng cầu xin khán giả đừng giận dỗi bởi hiện tại nhu cầu cung ứng thực phẩm ở mọi nơi đều rất lớn, cô không có thời gian xem và trả lời hết tất cả các tin nhắn của mọi người. Vì vậy, nếu những khu vực nào cần được "tiếp tế" thì phải để lại số điện thoại, cô mới có thể liên lạc lại được.
Bên cạnh đó, dưới phần bình luận, Việt Hương cũng khá bức xúc cho biết việc sắp xếp, phân chia và đi phân phát cho bà con thì cũng phải trải qua rất nhiều công đoạn. Dù nhiều lần lên tiếng than khóc giải thích với người hâm mộ song cô vẫn nhận vô số chỉ trích kỳ quặc.
Không chỉ vậy, nữ nghệ sĩ "tha thiết" mong mọi người thấu hiểu nỗi khổ của mình: "Giờ phút này, đừng trách hờn, giận dỗi, qua dịch đi rồi giận sau, giờ chạy chứ không đi, em chưa tới nhắc em lại. Em thấy tiện là đi liền, cho em xin chữ tuỳ duyên lẹ chậm lúc này đúng nhất. Tới con đường rồi phải hủy đơn vì không vô được. Nhiều lắm nhiều lắm vấn đề. Em sẽ cố gắng, thương thương”.
Đây không phải lần đầu Việt Hương bị dân tình chỉ trích vì chia quà không đồng đều, hay ngó lơ tin nhắn cầu cứu xin viện trợ. Trước những thông tin tiêu cực này, Việt Hương đều lên tiếng giải thích rõ ràng nhưng có vẻ vẫn chưa nhận được sự đồng cảm của công chúng.