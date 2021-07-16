Việt Hương cho 'cập bến' xe cứu thương gần 3 tỷ tặng ông Đoàn Ngọc Hải đi hành thiện

Cảm kích trước tấm lòng thiện nguyện cao đẹp của ông Đoàn Ngọc Hải, Việt Hương đã thực hiện lời hứa sẽ tặng một chiếc xe cứu thương để ông tiếp tục hành trình đi giúp đỡ bà con nghèo.

Trong tình hình dịch bệnh, các nghệ sĩ Việt liên tục chung tay góp sức hỗ trợ cho bà con, người thì trao quà, tặng gạo, các nhu yếu phẩm,... còn có người thì giúp các y, bác sĩ, lực lượng chức năng điều phối người dân trong các buổi lấy mẫu xét nghiệm hay làm tình nguyện viên hỗ trợ tại các khu cách ly. Tất cả những việc làm này đều mang lại nhiều ý nghĩa và nhận được sự cảm kích, ủng hộ từ người dân.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương vui mừng thông báo với quý khán giả chiếc xe cứu thương mà cô từng hứa tặng ông Đoàn Ngọc Hải đã "cập bến" tại Việt Nam. Theo đó, cô cũng đăng tải hình ảnh chiếc xe cứu thương sắp tới sẽ đồng hành trong các chuyến từ thiện đến bà con. Đồng thời, nữ nghệ sĩ cũng công khai số tiền hơn 1 tỷ đồng đã trả đợt 1.

Bài đăng của Việt Hương trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trong một chương trình truyền hình, Việt Hương đã tham gia trò chuyện cùng ông Đoàn Ngọc Hải trên chuyến xe về quê của ông. Trong buổi trò chuyện, nữ danh hài cảm thấy rất xúc động và ngưỡng mộ trước tấm lòng thiện nguyện của ông Hải vì vậy đã quyết định bất ngờ sẽ mua tặng cho ông một chiếc xe cứu thương mới để ông tiếp tục hành trình đi giúp đỡ người nghèo.

Được biết, chiếc xe đáp ứng được đầy đủ những mong muốn của ông Hải về thiết bị trên xe, các thông số kỹ thuật của xe vì vậy mà giá trị lên gần 3 tỉ đồng. Hành động ý nghĩa này của Việt Hương nhận được nhiều lời tán dương của khán giả.

Việt Hương từng hứa sẽ mua tặng một chiếc xe cứu thương cho ông Đoàn Ngọc Hải vì cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của ông - Ảnh: Internet

Việt Hương đăng ảnh ‘thắm thơm’, khán giả bóc ‘làm sao so được với Thúy Nga’, câu trả lời chất ngất khiến fan 'nín thinh' Việt Hương, Thúy Nga từng có những lúc diễn chung sân khấu khiến khán giả thích thú tuy nhiên mới đây khi đăng ảnh thuở mới vào nghề, Việt Hương đã bị khán giả so sánh với Thúy Nga.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-cho-cap-ben-xe-cuu-thuong-gan-3-ty-tang-ong-doan-ngoc-hai-di-hanh-thien-412892.html