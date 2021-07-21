Tích cực từ thiện giúp bà con mùa dịch, Việt Hương nhận chỉ trích kỳ quặc 'cho ít mà quay phim nhiều'

Sao Việt 21/07/2021 14:01

Việt Hương cho biết dù gặp khó khăn, chịu lời ra tiếng vào khi làm từ thiện song cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì giúp đỡ được người dân.

Những ngày qua, ngoài các y, bác sĩ liên tục túc trực tại các khu cách ly tập trung thì các nghệ sĩ Việt cũng chung tay hỗ trợ thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết cho các bà con ở các khu phong toả hay bệnh viện đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Việt Hương là một trong những nghệ sĩ rất tích cực hoạt động từ thiện trong đợt dịch này thế nhưng vẫn không tránh khỏi nhiều ý kiến chỉ trích kỳ lạ. 

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Ông xã Việt Hương đang chuyển từng bao gạo vào nhà để chuẩn bị phân phát đến bà con - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh ông xã đang chuyển từng gạo vào nhà để chuẩn bị phân phát đến tay bà con. Trong đoạn clip, Việt Hương cho biết 2 tấn gạo này là từ quỹ An Vui của MC Đại Nghĩa gửi qua để góp chung với những phần quà của nữ danh hài mới đủ phân phát đến những nơi cần hỗ trợ. Thế nhưng, bên dưới phần bình luận, có vẻ một Facebooker không nghe hết clip nên đã buông lời chỉ trích và cho rằng nữ danh hài làm màu, cho ít mà quay phim nhiều.

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Một cư dân mạng chỉ trích Việt Hương làm từ thiện chủ yếu để 'làm màu' - Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời cay đắng của cư dân mạng, Việt Hương cũng rất thoải mái đáp trả lại. Không đanh đá hay khẩu nghiệp với antifan, nữ danh hài nhẹ nhàng đính chính lại rằng đây là số gạo mà Đại Nghĩa cho để hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, Việt Hương cũng hài hước cà khịa lại rằng: "Anh cho em 2 tấn đi. Hứa hổng quay đâu. Thiệt á! Ôm hun cái chóc luôn." 

Câu trả lời của Việt Hương nhận được rất nhiều sự yêu thích và đồng tình của nhiều người. Đây không phải lần đầu tiên nữ danh hài nhận chỉ trích khi làm việc từ thiện. Cách đây ít ngày, Việt Hương cũng lên tiếng cực gắt khi bị nghi làm từ thiện để kinh doanh mặc dù đã nhiều lần cô tiết lộ rằng các món quà từ thiện này là do tự bỏ tiền túi ra làm chứ không kêu gọi nguyên góp một đồng nào.  

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Việt Hương rất vui vẻ, thân thiện trong những chuyến làm thiện nguyện cho bà con - Ảnh: Internet

Vừa qua, trên trang cá nhân, nữ danh hài cũng thường xuyên cập nhật tình hình hỗ trợ bà con khó khăn trong mùa dịch. Có thể thấy, ngôi nhà của Việt Hương lúc nào cũng chất đầy hàng hóa từ rau củ, trứng gà, gạo, mì,... Trước đó, vợ chồng Việt Hương sẵn sàng chi số tiền khủng gần 3 tỷ đồng để sắm xe cứu thương tặng cho ông Đoàn Ngọc Hải để ông có thể tiếp tục hành trình hành thiện, đi giúp đỡ bà con nghèo trên mọi nẻo đường Việt Nam. Không chỉ vậy, gia đình nữ nghệ sĩ cũng đã ủng hộ 200 triệu đồng cho quỹ vắc xin ngừa Covid-19.  

Việt Hương cho 'cập bến' xe cứu thương gần 3 tỷ tặng ông Đoàn Ngọc Hải đi hành thiện

Việt Hương cho 'cập bến' xe cứu thương gần 3 tỷ tặng ông Đoàn Ngọc Hải đi hành thiện

Cảm kích trước tấm lòng thiện nguyện cao đẹp của ông Đoàn Ngọc Hải, Việt Hương đã thực hiện lời hứa sẽ tặng một chiếc xe cứu thương để ông tiếp tục hành trình đi giúp đỡ bà con nghèo.

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