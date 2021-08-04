Bị nói 'trù ẻo' khi tặng xe cứu thương, Việt Hương đáp trả: 'Xe cứu thương, xe chở hòm, xe chở xác, đúng việc là mua à, chửi cũng làm tiếp!'

Sao Việt 04/08/2021 10:56

Tặng xe cứu thương để ông Đoàn Ngọc Hải có thể tiếp tục hành trình đi hỗ trợ, giúp đỡ bà con khắp mọi miền đất nước thế nhưng nghệ sĩ Việt Hương vẫn nhận nhiều lời chỉ trích khiếm nhã từ một số dân mạng.

Vừa qua, trong một chương trình truyền hình tham gia trò chuyện cùng ông Đoàn Ngọc Hải, nghệ sĩ Việt Hương đã hứa sẽ trao tặng một chiếc xe cứu thương để tiếp sức cho ông tiếp tục rong ruổi hành thiện, giúp đỡ bà con trên khắp mọi nẻo đường Việt Nam. Và như lời hứa, ngày 2/8 vừa qua, Việt Hương đã đích thân trao tặng chiếc xe cứu thương trị giá 2,55 tỷ đến tận tay ông Đoàn Ngọc Hải.

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NS Việt Hương đã đích thân trao xe cứu thương cho ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh: FBNV

Với tấm lòng thiện nguyện vô cùng lớn này, nghệ sĩ Việt Hương đã nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. Thế nhưng, bên cạnh những lời khen ngợi, lại có một vài dân mạng để lại bình luận "khiếm nhã", trách móc vô lý khiến nữ nghệ sĩ vô cùng bức xúc.

Trên trang cá nhân, Việt Hương kể lại rằng nhiều người cho rằng vợ chồng nữ danh hài hứa mua xe cứu thương cho Hải là để chiêu trò PR, đánh bóng tên tuổi nhưng đến khi đã trao xe rồi thì lại bị nói nặng lời là "trù ẻo",... Mặc dù khá gay gắt trước những bình luận "chói tai" này nhưng nữ nghệ sĩ vẫn khẳng định dù có chửi thì cô vẫn sẽ làm tiếp để giúp đỡ mọi người, thậm chí đến xe chở hòm hay xe chở xác, nếu cần thì cô vẫn sẽ tài trợ. 

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Việt Hương bày tỏ bức xúc trước những bình luận khiếm nhã của antifan về việc mua xe cứu thương tặng ông Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết chia sẻ của Việt Hương, nhiều khán giả rất thông cảm và còn gửi nhiều lời cảm ơn vì những việc làm của vợ chồng cô trong suốt thời gian qua. Đồng thời, dân mạng cũng tỏ thái độ khó chịu thay nữ nghệ sĩ vì những "anh hùng cào bàn phím" khi không khích lệ, ủng hộ việc tốt mà lại đưa ra những ý kiến tiêu cực, gây tranh cãi giữa thời điểm dịch bệnh phức tạp.

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Nghệ sĩ Việt Hương thông báo sẽ xoá luôn những bình luận mắng chửi vô cớ để không phải tranh luận nhiều - Ảnh: Chụp màn hình
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Các nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả gửi lời cảm ơn đến Việt Hương vì tấm lòng cao cả - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, nghệ sĩ Việt Hương từng cho biết chiếc xe cứu thương cô tặng cho ông Đoàn Ngọc Hải đáp ứng được đầy đủ những mong muốn của ông Hải về thiết bị trên xe, các thông số kỹ thuật của xe vì vậy mà giá trị lên gần 3 tỉ đồng. Và sắp tới đây, chiếc xe này sẽ chở đầy sữa bánh đến trao tặng cho bà con.

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Bài đăng thông báo xe cứu thương đã được cập bến tại Việt Nam trước đó - Ảnh: Chụp màn hình 

Việt Hương cho 'cập bến' xe cứu thương gần 3 tỷ tặng ông Đoàn Ngọc Hải đi hành thiện

Việt Hương cho 'cập bến' xe cứu thương gần 3 tỷ tặng ông Đoàn Ngọc Hải đi hành thiện

Cảm kích trước tấm lòng thiện nguyện cao đẹp của ông Đoàn Ngọc Hải, Việt Hương đã thực hiện lời hứa sẽ tặng một chiếc xe cứu thương để ông tiếp tục hành trình đi giúp đỡ bà con nghèo.

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