Văn Mai Hương gây hoang mang với diện mạo mới, phủ nhận chuyện "dao kéo"

Sao Việt 22/03/2023 17:38

Gần đây, Văn Mai Hương tái xuất sau 4 năm kín tiếng nhưng cô nàng lại khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng với ngoại hình khác lạ.

Mới đây Văn Mai Hương đăng tải hình ảnh mới khi đi đi diễn. Hiện tại, cô đang có tour biểu diễn tại Mỹ. Nhìn trong ảnh, Văn Mai Hương diện bộ váy ôm đuôi cá có đính đá vô cùng lộng lẫy. Phần ngực áo cúp ngực cách điệu giúp cô thêm phần quyến rũ. Tại đêm diễn, Văn Mai Hương còn chụp ảnh check-in cùng nam ca sĩ Isaac, cả 2 vui vẻ tụ họp tại xứ Cờ Hoa. Kèm theo ảnh, Á quân Vietnam Idol chia sẻ: "Tự hoạ một chiếc mặt mộc sương sương đi ăn tối cùng anh iu".

Văn Mai Hương gây hoang mang với diện mạo mới, phủ nhận chuyện 'dao kéo' - Ảnh 1
Văn Mai Hương chụp cùng ca sĩ Issac 

Bên cạnh màn kết hợp hiếm hoi của cả 2, điều khiến dân tình bàn luận sôi nổi là diện mạo khác lạ của ca sĩ Văn Mai Hương. Ngay lập tức, dân tình không khỏi nghi ngờ việc Văn Mai Hương can thiệp dao kéo khiến tổng thể gương mặt trở nên lạ lẫm, khó lòng nhận ra.

Đây không phải là lần đầu tiên Văn Mai Hương gây tranh cãi vì ngoại hình thay đổi. Trong thời gian hơn 13 năm hoạt động showbiz, nữ ca sĩ biến hóa không ngừng khi béo, khi gầy, lúc tóc ngắn, tóc dài với đa dạng phong cách thời trang khác nhau. Đặc biệt khi so sánh với thời điểm vừa giành ngôi Á quân tại Vietnam Idol 2010, sắc vóc Văn Mai Hương thay đổi rõ rệt, không chỉ vóc dáng thon thả mà đường nét gương mặt cũng thanh thoát hơn. Điều này khiến nữ ca sĩ nhiều lần bị nghi ngờ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

Văn Mai Hương gây hoang mang với diện mạo mới, phủ nhận chuyện 'dao kéo' - Ảnh 2
Hình ảnh mới của cô nàng khiến ai cũng thấy lạ lẫm 

Hình ảnh mới nhất của Văn Mai Hương khiến cho nhiều khán giả ngơ ngác vì nhan sắc khác lạ, khó nhận ra. Dưới phần bình luận, một vài khán giả còn nghi ngờ liệu nữ ca sỹ động chạm "dao kéo" hay không, tuy nhiên có người lại khẳng định chỉ là do kiểu trang điểm.

Văn Mai Hương gây hoang mang với diện mạo mới, phủ nhận chuyện 'dao kéo' - Ảnh 3

Văn Mai Hương gây hoang mang với diện mạo mới, phủ nhận chuyện 'dao kéo' - Ảnh 4

Văn Mai Hương gây hoang mang với diện mạo mới, phủ nhận chuyện 'dao kéo' - Ảnh 5

Nhan sắc của Văn Mai Hương ngày càng thăng hạng.

Văn Mai Hương: "Thị phi thường đến từ những người không thích tôi, việc của tôi là nổ lực và đem lại những giá trị cho cuộc sống"

Văn Mai Hương: "Thị phi thường đến từ những người không thích tôi, việc của tôi là nổ lực và đem lại những giá trị cho cuộc sống"

"Những người không thích tôi sẽ đơm đặt những câu chuyện không có thật hay đào lại quá khứ không được tốt đẹp của tôi", nữ ca sĩ cho hay.

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