Văn Mai Hương gây hoang mang với diện mạo mới, phủ nhận chuyện "dao kéo"

Mới đây Văn Mai Hương đăng tải hình ảnh mới khi đi đi diễn. Hiện tại, cô đang có tour biểu diễn tại Mỹ. Nhìn trong ảnh, Văn Mai Hương diện bộ váy ôm đuôi cá có đính đá vô cùng lộng lẫy. Phần ngực áo cúp ngực cách điệu giúp cô thêm phần quyến rũ. Tại đêm diễn, Văn Mai Hương còn chụp ảnh check-in cùng nam ca sĩ Isaac, cả 2 vui vẻ tụ họp tại xứ Cờ Hoa. Kèm theo ảnh, Á quân Vietnam Idol chia sẻ: "Tự hoạ một chiếc mặt mộc sương sương đi ăn tối cùng anh iu".

Văn Mai Hương chụp cùng ca sĩ Issac

Bên cạnh màn kết hợp hiếm hoi của cả 2, điều khiến dân tình bàn luận sôi nổi là diện mạo khác lạ của ca sĩ Văn Mai Hương. Ngay lập tức, dân tình không khỏi nghi ngờ việc Văn Mai Hương can thiệp dao kéo khiến tổng thể gương mặt trở nên lạ lẫm, khó lòng nhận ra.