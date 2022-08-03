Văn Mai Hương gặp sự cố trên sân khấu, khiến giọng hát bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Sao Việt 03/08/2022 17:34

Văn Mai Hương gặp sự cố tại một đêm nhạc ở Đà Lạt, khán giả lo lắng vì giọng hát bị ảnh hưởng.

Mới đây, Văn Mai Hương đã vô tình gặp phải sự cố tại một đêm nhạc ở Đà Lạt. Cụ thể, trong lúc  đang hát ca khúc kết show - Hương - thì khói sân khấu được phun lên để tạo hiệu ứng. Màn khói tưởng chừng như vô hại, thường thấy rất nhiều ở các chương trình lớn nhỏ, lại gây ra hậu quả khá đáng tiếc đến nữ ca sĩ đang trình diễn. 

Văn Mai Hương gặp sự cố trên sân khấu, khiến giọng hát bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 1

Văn Mai Hương gặp sự cố trên sân khấu, khiến giọng hát bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 2

Văn Mai Hương gặp sự cố trên sân khấu, khiến giọng hát bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 3

Màn khói hiệu ứng vô hại đã gây ra sự cố đáng tiếc cho nữ ca sĩ. - Ảnh: FBNV

Làn khói 'vô tình' phun thẳng vào mặt ,vào mũi và họng của nữ ca sĩ, khiên cô nàng đang trình diễn phải ngư lại vì bị ho sặc sụa, nét mặt vô cùng khó chịu khiến sân khấu lập tức bị gián đoạn. 

Nhanh chóng sau đó, giọng ca Một ngàn nỗi đau vẫn gắng gượng để hát thêm vài câu nhưng tiếng của nữ ca sĩ đã bị lạc hẳn đi, nghe thều thào, giọng nữ ca sĩ bị ảnh hưởng không ít khiến cô không thể hoàn thành trọn vẹn bài hát đến khán giả. Tuy nhiên, nhờ sự chuyên nghiệp của nhóm hát bè, ngay khi phát hiện sự cố, nhóm bè cũng lập tức 'cứu nguy' để tiết mục được kết thúc tốt đẹp. Không chỉ nhóm bè, mà khán giả cũng tỏ ra rất thông cảm cho cô nàng, khán giả đã 'hỗ trợ' nữ ca sĩ hát trọn phần kết của buổi biểu diễn. 

Văn Mai Hương gặp sự cố trên sân khấu, khiến giọng hát bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 4
Dù gặp sự cố đáng tiếc, nhưng cô nàng vẫn hoàn thành buổi diễn tốt đẹp. - Ảnh: FBNV

Cuối show, nữ ca sĩ đã gửi đến khán giả lời xin lỗi vì sự cố bất khả kháng, khiến trải nghiệm nghệ thuật của khán giả không được trọn vẹn. Sau đó, nữ ca sĩ cũng đã chia sẻ khoảnh khắc đáng tiếc của bản thân lên story, cụ thể cô viết: 'Lần đầu tiên trong sự nghiệp đi hát gặp phải tai nạn hít phải khói sân khấu tắt tiếng ngay lập tức, nói không nổi khều khều giọng, hát không nổi ho khan luôn. May Tổ thương con khán giả hát to. Nhóm bè hát hộ bài Hương kết show. Nãy thực sự rất sốc vì giọng mình thay đổi trong 3s tích tắc. Sợ quá đi mất...'.

Văn Mai Hương gặp sự cố trên sân khấu, khiến giọng hát bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 5
Dòng trạng thái đầy tiếc nuối được nữ ca sĩ chia sẻ trên story cá nhân. - Ảnh: Saostar.vn

 Cô nàng cũng nhanh chóng đăng tải bài viết, bày tỏ sự biết ơn đến 'tổ nghề' đã phù hộ cho cô hoàn thành buổi diễn tốt đẹp. 

Văn Mai Hương gặp sự cố trên sân khấu, khiến giọng hát bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 6
Văn Mai Hương bày tỏ lòng biết ơn đến 'tổ nghề' đã thương và phù hộ cho cô. - Ảnh: Chụp màn hình 

Có thể thấy, Văn Mai Hương là cái tên đang rất hot hiện nay, bởi cô liên tục ra mắt những ca khúc vô cùng hit trong thời gian gần đây. Ca khúc Một ngàn nỗi đau mới đây của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen bởi ca từ và giai điệu vô cùng bắt tai, MV sáng tạo, cốt truyện mới mẻ hơn trước. Không chỉ vậy, cô nàng còn dần khẳng định nhan sắc của bản thân ngày một thăng hạng không thua kém bất kì nữ ca sĩ nào trong giới. 

Văn Mai Hương gặp sự cố trên sân khấu, khiến giọng hát bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 7
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ. - Ảnh: FBNV
Tác giả ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau của Văn Mai Hương lên tiếng khi bị tố đạo nhạc

Tác giả ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau của Văn Mai Hương lên tiếng khi bị tố đạo nhạc

Trước thông tin ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau của Văn Mai Hương bị tố đạo nhạc, "cha đẻ" của bài hát là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã lên tiếng phủ nhận điều này.

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