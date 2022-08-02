Á hậu Thúy Vân vướng nghi án hát nhép trong lần đầu tiên xuất hiện với vai trò là ca sĩ

Dân mạng bênh vực Thúy Vân khi vướng nghi vấn hát nhép tại chung kết cuộc thi Miss Fitness.

Tại đêm chung kết Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2022 Á hậu Thúy Vân đã có màn trình diễn đầy bùng nổ với ca khúc 'Trái tim yêu thương' vừa được cô nàng phát hành gần đây. Đây cũng là sân khấu đầu tiên mà Thúy Vân xuất hiện với vai trò là ca sĩ biểu diễn, cô nàng trình bày tác phẩm đầu tay của mình mang tên “Trái tim yêu thương”. Lần đầu xuất hiện với một vai trò khác lạ, Thúy Vân khiến khán giả nóng lòng chờ đợi màn trình diễn của cô nàng. Á hậu Thúy Vân xuất hiện lộng lẫy tại chung kết Miss Fitness Bước lên sân khấu, Thúy Vân khiến khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài lộng lẫy cùng bộ váy ngắn sexy, lấp lánh kim tuyến cùng đôi boot cao khoe đôi chân dài thon thả. Như một ca sĩ chuyên nghiệp, Á hậu Thúy Vân không khiến khán giả thất vọng bởi sự đầu tư chỉn chu, bố trí hoành tráng với sân khấu lớn thả khói phun ngợp trời.

Lần đầu làm ca sĩ, Thúy Vân khiến khán giả ngỡ ngàng Tuy nhiên, thứ khiến khán giả chú ý nhiều nhất chính là giọng hát của cô nàng. Trong phần trình diễn, dù phải nhảy liên tục với vũ đạo cháy bỏng thì giọng hát vẫn đều đặn không hề chênh, phô hay hụt hơi. Chính bởi sự chỉn chu quá mức này lại khiến khán giả đặt nghi vấn: “Phải chăng Thúy Vân đang hát nhép?”. Theo một vài ý kiến của cư dân mạng lan truyền, tiết mục này Thúy Vân đã không trực tiếp hát live mà chỉ là đang lipsync theo phần lời được thu âm sẵn, khiến không ít người bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu đầu tiên mà Thúy Vân lại... hát nhép.

Người đẹp vướng nghi án hát nhép lộ liễu Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến tỏ ra khá đồng cảm với người đẹp vì cho rằng những chương trình lớn được trực tiếp trên sóng thì đa phần nghệ sĩ biểu diễn đều sẽ lựa chọn giải pháp hát nhép, lipsync theo lời được thu sẵn trước đó để đảm bảo được hiệu ứng tốt nhất và giảm thiểu tối đa những rủi ro về giọng hát trên sân khấu. Nhiều người không ngại kể ra những tên tuổi có giọng hát tốt nhưng vẫn chọn hát nhép để đảm bảo chất lượng âm thanh cho chương trình được ghi sóng trực tiếp toàn quốc. Dù vậy hầu hết khán giả đều hy vọng cô nàng không dấn thân vào con đường ca hát mà hãy chuyên tâm làm một Á hậu Quốc tế và kinh doanh của mình.

Khi Á hậu Thúy Vân lấn sân làm ca sĩ, khán giả nói gì? Chỉ sau 24h phát hành trên YouTube, MV “Trái Tim Yêu Thương" của Thúy Vân nhận về gần 1.3 triệu lượt xem. Đây được xem là thành tích đáng tự hào của một người đẹp đi hát.

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