Hiếm khi mặc bikini, Á hậu Phương Nga kín đáo hết cỡ chuẩn chỉnh "hoa đã có chủ"

Sao Việt 29/07/2022 23:23

Sau 4 năm kể từ ngày trở thành á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam, á hậu Phương Nga vẫn trung thành với phong cách kín đáo, kể cả khi diện bikini

Trên trang cá nhân, Á hậu Phương Nga đăng tải loạt ảnh đi công viên nước cùng bạn trai Bình An. Cô nàng chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi cực thoải mái của mình trong trãi nghiệm trượt ván. Dù mặc bikini, song cô nàng vẫn khéo léo lựa chọn mẫu bikini kín đáo hết cỡ nhưng vẫn phô được đường cong gợi cảm và thon gọn của mình.

Hiếm khi mặc bikini, Á hậu Phương Nga kín đáo hết cỡ chuẩn chỉnh 'hoa đã có chủ' - Ảnh 1
Phương Nga diện bikini kín đáo chơi trượt ván. Ảnh FBNV

Người đẹp vốn nổi tiếng với phong cách thời trang kín đáo và thanh lịch, lần hiếm hoi mặc bikini nhưng cô nàng vẫn lựa chọn mẫu bikini đen có tay đơn điệu, khoe trọn đường cong nhưng lại vô cùng kín đáo.

Hiếm khi mặc bikini, Á hậu Phương Nga kín đáo hết cỡ chuẩn chỉnh 'hoa đã có chủ' - Ảnh 2
Á hậu Phương Nga luôn trung thành với phong cách thời trang kín đáo. Ảnh FBNV

Được bạn trai hộ tống, có lẽ vì thế mà một số fan trêu rằng "hoa đã có chủ nên không dám hở

Hiếm khi mặc bikini, Á hậu Phương Nga kín đáo hết cỡ chuẩn chỉnh 'hoa đã có chủ' - Ảnh 3
Cô nàng sánh đôi bên bạn trai Bình An. Ảnh FBNV

Phương Nga Bùi sinh năm 1998 với số đo ba vòng 84-64-92, khuôn mặt xinh đẹp và thần thái tươi tắn khiến nàng á hậu 1 thời điểm vừa đăng quang được đánh giá là xinh hơn cả hoa hậu Tiểu Vy. Sau các cuộc thi nhan sắc, Phương Nga rất hiếm khi mặc bikini, dù là khi tham gia phần thi bikini cô nàng vẫn luôn lựa chọn những thiết kế kín đáo, tiết chế tối đa việc "khoe da thịt".

Sau Hoa hậu Việt Nam 2018 và hoàn thành trách nhiệm thi quốc tế thì Phương Nga rời công ty quản lí trở về Hà Nội và thử sức với vai trò MC, người mẫu quảng cáo. 

Hiếm khi mặc bikini, Á hậu Phương Nga kín đáo hết cỡ chuẩn chỉnh 'hoa đã có chủ' - Ảnh 4
Cô nàng tiết lộ đám cưới sắp diễn ra trong năm nay. Ảnh FBNV

Hiện tại Á hậu Phương Nga là một cái tên đắt show trong lĩnh vực MC và người mẫu quảng cáo, cô nàng tham gia nhiều sự kiện và nhiều chương trình của đài truyền hình Việt Nam. Cô nàng luôn đặt mục tiêu và cố gắng học hỏi để trau dồi chính mình. Cô nàng úp mở về đám cưới thế kỷ cùng với diễn viên Bình An sẽ được tổ chức trong năm nay.

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