Tác giả ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau của Văn Mai Hương lên tiếng khi bị tố đạo nhạc

Hậu trường 24/06/2022 20:43

Trước thông tin ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau của Văn Mai Hương bị tố đạo nhạc, "cha đẻ" của bài hát là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã lên tiếng phủ nhận điều này.

Văn Mai Hương vừa qua đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc Việt với ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau - một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Sản phẩm này đã được nữ ca sĩ ấp ủ suốt 2 năm qua và đồng thời cũng là dự án đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát của cô.

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Văn Mai Hương tái xuất với MV Một Ngàn Nỗi Đau - Ảnh: Internet

Sau khi ra mắt, Một Ngàn Nỗi Đau đã được nhiều khán giả đánh giá cao từ phần lời nhạc đến hình ảnh MV chỉnh chu. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trái chiều về sản phẩm này, nổi bật trong số đó là việc ca khúc bị tố đạo nhái.

Theo đó, có người cho rằng, Một Ngàn Nỗi Đau có phần melody khá tương đồng với OST Hạnh Phúc Xa Nhất của bộ phim Trung Quốc Secrets in the Lattice. Trước cáo buộc này, đích thân nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã đưa ra bằng chứng cho thấy anh không hề đạo nhái.

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Hứa Kim Tuyền bác bỏ tin đồn Một Ngàn Nỗi Đau là tác phẩm đạo nhái - Ảnh: Internet

Cụ thể, Hứa Kim Tuyền đã đăng tải lên MXH đoạn video quay lại bản demo ca khúc Một Ngàn Nỗi Đau đã được anh sáng tác từ tận năm 2019, trong khi đó ca khúc bị đem ra so sánh thì được ra mắt vào năm 2021. Tuy nhiên, nhạc sĩ khẳng định rằng ở năm 2021 thì Một Ngàn Nỗi Đau vẫn chỉ là bản demo chưa được công khai cho nên việc bài hát tiếng Trung kia đạo cũng là điều không thể xảy ra.

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Chia sẻ của Hứa Kim Tuyền trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Vì vậy, theo Hứa Kim Tuyền, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong âm nhạc mà thôi: "Vì thế nên mình muốn nói một điều với mọi người rằng: Sự trùng hợp ngẫu nhiên trong âm nhạc - nhất là ballad - không thể nào tránh khỏi, đặc biệt cái mà các bạn đang bảo giống này giống kia nó chỉ là vòng hòa thanh & tuyến giai điệu cơ bản của ballad nên tạo cảm giác như nhau là chuyện hiển nhiên và dễ hiểu".


Đoạn video được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đăng tải chứng minh bản thân không đạo nhạc - Nguồn: FBNV

Dẫu giải thích rất nhanh và đưa ra bằng chứng rõ ràng, nhưng lời chia sẻ này của Hứa Kim Tuyền vẫn chưa khiến tất cả khán giả vừa lòng. Nhiều netizen còn chỉ ra ca khúc được Văn Mai Hương trình bày còn giống với nhiều bài hát tiếng Việt khác như Người Đi Ngang Đời Tôi - Ưng Hoàng Phúc, Bông Hoa Đẹp Nhất - Quân AP, Chẳng Thể Vì Em - Đông Nhi,...

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Từ khóa:   Văn Mai Hương Hứa Kim Tuyền Một Ngàn Nỗi Đau

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