Thuận Nguyễn chàng diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai: 'Đừng chỉ xem tôi như Hot Boy'

Chăm chỉ học tập, Thuận Nguyễn nghĩ sau khi ra trường anh sẽ có những vai nổi bật. Tuy nhiên sau đó, nam diễn viên chật vật thời gian dài. “Tôi thành công chậm so với các bạn. Những bạn cùng lớp như Phương Anh Đào, Anh Tú… đã nổi tiếng từ trước. Thời gian đó, tôi loay hoay vì không biết mình sai ở đâu và vì sao cơ hội chưa đến với mình", anh chia sẻ trong chương trình Lời tự sự

Chàng diễn viên trẻ Thuận Nguyễn sinh năm 1992, gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng nhờ ngoại hình cao ráo, gương mặt sáng cùng với vóc dáng chuẩn người mẫu. Anh sở hữu chiều cao vượt trội là 1m88 và đạt được ngôi vị Á vương tại cuộc thi Nam vương 2015, gần đây anh được nhiều người biết đến và công nhận với vai trò diễn viên vì đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả nhờ lối diễn tự nhiên và chân thật của mình.

Ở sân khấu kịch, Thuận Nguyễn có thêm nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho quá trình làm nghề. Những nghệ sĩ tên tuổi như Tiểu Bảo Quốc, Thu Trang, Tiến Luật, Hoàng Phi… hỗ trợ anh khá nhiều. Anh chia sẻ cùng MC: “Khi lên sân khấu, mình phải tự tin vì đứng trước rất nhiều khán giả. Trước đó, lúc mới về công tác, tôi khá nhát và được mọi người chỉ dạy nhiều"

Thuận Nguyễn nói khi ấy, sân khấu chính là nơi nuôi dưỡng đam mê, giúp anh được trải nghiệm nhiều dạng vai khác nhau. “Lúc tôi về sân khấu, bạn chung lớp đã đóng vai chính, còn tôi chỉ đóng quần chúng. Sau đó một năm rưỡi, tôi là lựa chọn cuối cùng cho vai diễn trong vở Chuyện tình Bangkok. Kể từ đó, tôi được giao những vai lớn hơn", anh kể thêm.

Thuận Nguyễn tham gia nhiều chương trình talk show kể về nghề nghiệp

Thuận Nguyễn tự hào vì vai diễn trong Thanh Sói giúp anh thoát ra vẻ hiền lành mà mọi người mặc định. Anh nói: “Là diễn viên, ai cũng muốn mình được trải nghiệm nhiều dạng vai với nhiều tính cách khác nhau. Tôi không muốn mọi người nhớ đến mình chỉ là hot boy hiền lành. Từ khi bước vào trường sân khấu, tôi đã rất ghét câu “bình hoa di động". Tôi cố gắng để thoát ra khỏi điều đó. Tôi sẵn sàng làm xấu mình để đẹp cho nhân vật".

Chàng diễn viên chưa bao giờ chối bỏ quá khứ từng ''Đi giao lạp xưởng'' của mình

Nam diễn viên cũng có một số chia sẻ về thời gian trước khi làm nghề khó khăn và anh đã trải qua.

Năm 15 tuổi vì gia đình quá khó khăn nên anh đã quyết định nghỉ học và phụ giúp gia đình bằng cách làm những đi làm lao động tay chân như phụ hồ, phục vụ, thợ cắt tóc… miễn có thêm thu nhập phụ ba mẹ là được. Anh cho biết sớm phát hiện đam mê diễn xuất của mình khi còn rất nhỏ, năm anh lớp 10 vì được đền bù giải tỏa nhà nên gia đình đã có kinh phí cho anh quay trở lại trường học. Đồng thời sự học hành chăm chỉ của mình, khi lên đại học anh đã được học bỗng từ trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh 1,2 triệu đồng để trang trải sinh hoạt cá nhân.

Nam diễn viên là người giàu tình cảm và hết mình vì nghề nghiệp - Ảnh: Internet

Mới đây có người bạn học trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh có lưu giữ một tấm hình lúc nam diễn viên đi giao lạp xưởng và hỏi anh có ngại không nếu đăng tấm ảnh này, Thuận Nguyễn nói: "Không có gì phải che dấu quá khứ cả!". Ngược lại, tôi thầm cảm ơn hành trình đó. Trải qua những khó khăn tôi trân quý hiện tại và cố gắng hết sức cho từng cơ hội trao tay và những xúc cảm chắt chiu từ gia cảnh khó khăn ngày xưa đó cho tôi chất liệu để diễn xuất rất tốt'' anh kể thêm.

Anh từng giảm 23kg trong 1 tháng để đóng vai Ken trong phim Bẫy ngọt ngào - Ảnh: Internet

Nam diễn viên Thuận Nguyễn cho biết anh là một người trẻ, anh cần khám phá nhiều điều và học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn để tỏa sáng. Hiện tại, nam diễn viên đãng rất tập trung và nỗ lực không ngừng trong việc diễn xuất, hứa hẹn sẽ góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh trong thời gian sắp tới.