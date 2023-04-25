Một sao nữ Vbiz bất ngờ tạo hình 'soái ca' nhưng sao người hâm mộ lại liên tục gọi tên Issac?

Sao Việt 25/04/2023 17:15

Diện mạo mới của một sao nữ Việt bất ngờ khiến netizen choáng váng khi quá giống nam ca sĩ điển trai Issac.

Trải qua một thời gian dài hoạt động trong làng giải trí, ngoài sự chăm chỉ, nỗ lực khi làm nghề Isaac còn được khán giả mến mộ bởi giọng ca đặc trưng, diện mạo điển trai, trẻ trung hơn so với tuổi thật của anh.

Một sao nữ Vbiz bất ngờ tạo hình 'soái ca' nhưng sao người hâm mộ lại liên tục gọi tên Issac? - Ảnh 1
Issac là nam ca sĩ điển trai của làng nhạc Việt - Ảnh: Internet

Mới đây trên mạng xã hội, cư dân mạng đã chuyền tay nhau hình ảnh được cho là một sao nữ Vbiz đã "dao kéo" để sở hữu vẻ bề ngoài được cho là có nhiều điểm tương đồng với Isaac. Người được cư dân mạng "réo tên" vì có diện mạo khá giống với Isaac chính là nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh.

Một sao nữ Vbiz bất ngờ tạo hình 'soái ca' nhưng sao người hâm mộ lại liên tục gọi tên Issac? - Ảnh 2
Dân tình sửng sốt khi ngoại hình một sao nữ y hệt Issac - Ảnh: Internet

Cụ thể cách đây không lâu, trên trang Fanpage cá nhân, người đẹp đã hào hứng khoe hình ảnh sau khi trở thành một chàng trai thông qua một số ứng dụng chỉnh sửa trực tuyến. Bên cạnh đó, cô còn vui vẻ nói thêm: "À sao ạ, yêu trái hay yêu phải đều được nha".

Một sao nữ Vbiz bất ngờ tạo hình 'soái ca' nhưng sao người hâm mộ lại liên tục gọi tên Issac? - Ảnh 3
Nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh có diện mạo được cho là giống Issac sao khi sử dụng một app chụp ảnh - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, diễn viên Tiến Luật đã để lại bình luận vô cùng duyên dáng và hài hước dành cho nữ ca sĩ: ''Ủa bên phải là anh trai em hả bé?''. Nữ ca sĩ ngay sau đó vui vẻ phản hồi: ''Dạ anh thấy debut làm diễn viên được không anh?". 

Ngoài ra nhiều người hâm mộ còn để lại bình luận rằng: "Nhìn qua tưởng ông Isaac", "Nhìn làm con trai giống một người mà không nói đâu", "Ủa? Alo đây là đâu và đây là ai chị?"... cũng đủ để biết dân tình cảm thấy thích thú đến cỡ nào. 

Một sao nữ Vbiz bất ngờ tạo hình 'soái ca' nhưng sao người hâm mộ lại liên tục gọi tên Issac? - Ảnh 4
Ca sĩ dòng nhạc Bolero Duy Long có vẻ ngoài cực giống Issac - Ảnh: Internet

Ngoài Khổng Tú Quỳnh, một nam ca sĩ trẻ tuổi dòng nhạc Bolero cũng được nhận xét có nét giống với Issac khiến dân mạng ngỡ anh em sinh đôi. Xuất hiện tại chương trình Ca sĩ thần tượng, Duy Long khiến cả khán phòng phải ồ lên vì ngoại hình điển trai có nét lãng tử rất giống nam ca sĩ Issac.

Tham dự một tập thi có xoay quanh những bản nhạc trữ tình đình đám vốn rất quen với thế hệ 7X, Nguyễn Duy Long khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi giới thiệu năm nay anh chàng mới chỉ 20 tuổi. 

Một sao nữ Vbiz bất ngờ tạo hình 'soái ca' nhưng sao người hâm mộ lại liên tục gọi tên Issac? - Ảnh 5
Duy Long cũng khiến hội chị em hâm mộ đứng ngồi không yên vì điển trai y hệt Issac và giọng ca ngọt ngào đằm thắm - Ảnh: Internet

Trong đó không ít người nhận ra diện mạo điển trai của Duy Long có nét “hao hao” nam ca sĩ nổi tiếng Issac. Cũng là mái tóc xoăn bồng bềnh, sống mũi cao “chết người” và nụ cười quyến rũ, thí sinh Duy Long khiến nhiều khán giả của Ca sĩ thần tượng tập 6 thích thú với phong cách của mình.

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Từ khóa:   Sao Việt Issac Khổng Tú Quỳnh

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