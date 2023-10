Được gọi là 'Quái vật nhạc số' ngôi sao Hàn Quốc đã đến Việt Nam hát cùng hai nữ ca sĩ Min và Lyly

Ca sĩ nhạc số nổi tiếng Paul Kim

Ca sĩ Hàn Quốc Paul Kim - người thể hiện ca khúc nhạc phim 'Vinh quang trong thù hận' vừa tới Việt Nam và có sự kết hợp cùng bộ đôi nghệ sĩ Min và Lyly.

Ca sĩ được gọi là "ngôi sao nhạc số" với nhiều bài hát từng đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc như Me After You, Traffic Light. Năm 2019, bản hit Every Day Every Moment của anh đứng đầu top 13 ca khúc nổi bật trên Gaon - với thành tích 1,68 tỷ điểm, cao hơn Ddu-Du Ddu-Du của Blackpink. Đầu năm nay, ca khúc giúp anh giành loạt giải thưởng, trong đó có Nghệ sĩ nam solo xuất sắc tại Genie Awards, Bonsang cho nhạc số xuất sắc tại giải Golden Disc.

Paul Kim còn được mệnh danh là "hoàng tử nhạc phim", từng thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng trong Hotel the Luna (So Long), Quân vương bất diệt (Dream), Cậu út nhà tài phiệt (The Miracle), Vinh quang trong thù hận (You Remember).

Paul Kim cho biết anh khá hồi hợp khi hát chung với Min và Lyly

Lần đầu tiên tham gia Eye Contact Live, Paul Kim đã có phần kết hợp vô cùng thú vị với 2 nữ ca sĩ Việt Nam xinh đẹp là MIN và Lyly.

Paul Kim hát cùng với Min

Nói về sự kết hợp này, chàng ca sĩ với biệt danh "quái vật nhạc số" chia sẻ: “MIN và Lyly là hai giọng hát đẹp. Vì vậy tôi rất hào hứng khi được kết hợp với các bạn. MIN và Lyly ở ngoài hát còn hay hơn những video tôi xem trên mạng nữa. Vì vậy tôi cũng có một chút hồi hộp”.

Paul Kim cũng cho biết lý do nhận lời tham gia Eye Contact Live: “Là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên tham dự Eye Contact Live tại Việt Nam, tôi cảm thấy rất vinh dự.

Paul Kim khi hát chung với Lyly

Khi nhận được lời mời, tôi có xem lại các số trước của Eye Contact Live. Chương trình thể hiện được sự chân thực của người nghệ sĩ trước máy quay và thể hiện được giọng hát của người ca sĩ rất rõ ràng. Vì vậy tôi đã không ngần ngại nhận lời tham gia”.

Khi được hỏi về âm nhạc Việt Nam, Paul Kim đã có câu trả lời khiến fan hâm mộ thích thú

Tại buổi làm việc, Paul Kim khen Min và Lyly có giọng hát đẹp. Nghệ sĩ cho biết: "Tôi từng nghe video trình diễn của các bạn trên YouTube và rất thích. Quá trình làm việc trực tiếp, tôi hứng thú xen lẫn hồi hộp vì ai hát live cũng tốt

Paul Kim nói anh theo dõi âm nhạc Việt Nam nhiều năm qua, thấy có nhiều nhạc phẩm phổ biến tại Hàn Quốc, gần nhất là See tình của Hoàng Thùy Linh. Trước đó, Paul Kim từng cover Sau tất cả của Erik và được hưởng ứng. Tại sự kiện, anh ngẫu hứng thể hiện một đoạn trong ca khúc để tặng fan. "Trong tương lai, nếu có bài hát Việt phù hợp, chắc chắn tôi sẽ thể hiện", ca sĩ nói.

Paul Kim cảm thấy phấn khích khi nói về bản Hit ''See tình'' của Hoàng Thùy Linh

Ngoài tham gia trình diễn, Paul Kim muốn trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. Anh sẽ kết thúc lịch trình vào ngày 22/4, trở về nước tiếp tục dự án cá nhân.

Cảm nhận của Min và Lyly với người đồng nghiệp ngoại quốc cũng vô cùng hài lòng và cảm kích

Ca sĩ MIN cũng đã thổ lộ ngay sau buổi ghi hình: “Khi biết đó là Paul Kim, MIN ngay lập tức đồng ý. MIN đã theo dõi Paul Kim từ lâu, nghe nhiều nhạc của bạn. Cứ tưởng Paul Kim bên ngoài sẽ lạnh lùng nhưng không hề, bạn rất vui vẻ và thân thiện.

Giọng hát thì tuyệt vời. Thời gian tập luyện của cả 2 không nhiều nên MIN có hơi lo ngại, nhưng sau phần biểu diễn, nhận được sự cổ vũ của khán giả, MIN đã yên tâm rồi”.

Cảm nhận của Lyly và Min về Paul kim

Với Lyly thì: “Khi nhận lời tham gia chương trình, Lyly nghĩ đây là một cơ hội rất quý để trải nghiệm song ca với ca sĩ nước ngoài, lại còn đến từ Hàn Quốc - một quốc gia có nền công nghiệp âm nhạc rất phát triển".

Có lẽ trong tương lai nên âm nhạc nước nhà sẽ còn vương xa hơn trên thị trường thế giới nhờ vào những lần colab cực kỳ ''mát tay'' đến từ ban tổ chức và các ca sĩ trẻ đầy nội lực và nhiệt huyết.