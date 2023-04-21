Sao nam Vbiz từng nhặt ve chai mưu sinh, nay thành ca sĩ kiêm đạo diễn nổi tiếng, kiếm hơn 500 tỷ trong vòng 8 năm

Sự nỗ lực của nam ca sĩ để có được thành công như hiện tại khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ thán phục.

Không chỉ viên mãn trong cuộc sống hôn nhân, Lý Hải còn sở hữu gia tài nghệ thuật "đồ sộ", từ ca hát cho đến phim ảnh. Thế nhưng ít ai biết được rằng trước khi chạm đến đỉnh cao như hiện tại, Lý Hải từng trải qua tuổi thơ khó khăn cùng chặng hành trình nghệ thuật đầy chật vật. Lý Hải từng trải qua tuổi thơ khó khăn cùng chặng hành trình nghệ thuật đầy chật vật - Ảnh: FBNV Trong một chương trình truyền hình cách đây chưa lâu, ca sĩ Lý Hải cho biết thời còn đi học, anh là một trong những học sinh nghèo nhất lớp. Vì thế nên thời điểm còn nhỏ, Lý Hải phải đi làm nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập, trong đó có bán hàng rong và nhặt sắt vụn, ve chai để cân ký.

Sau thời gian kiên trì bền bỉ, Lý Hải đã theo đuổi được đam mê nghệ thuật. Từ mức cát-xê vài chục nghìn, Lý Hải trở thành cái tên bán vé. Về sau khi chuyển sang phim ảnh, nam ca sĩ cũng gặt hái được vô số thành tích. Sau khi chuyển sang phim ảnh, nam ca sĩ cũng gặt hái được vô số thành tích - Ảnh: Internet Thành công nhất phải kể đến series Lật Mặt với 5 phần, ra mắt phần đầu tiên thời điểm 2015, đến hiện tại, tổng doanh thu cho các phần phim này đã là hơn 500 tỷ đồng, một con số mà nhiều nhà làm phim mơ ước. Thành công là thế, tuy nhiên Lý Hải vẫn luôn giữ được sự giản dị, mộc mạc trong cách làm nghệ thuật lẫn cuộc sống thường nhật.

Tổng doanh thu cho các phần phim anh làm đạo diễn là hơn 500 tỷ đồng - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân viên mãn cũng là một điểm khiến nam nghệ sĩ vô cùng tự hào. Lý Hải và cô vợ xinh đẹp Minh Hà đã trải qua hơn một thập kỷ bên nhau. So với nhiều cặp đôi trong showbiz Việt, hôn nhân của họ bình dị, không màu mè khoa trương nhưng vẫn đủ hạnh phúc để được nhiều người ngưỡng mộ. Tổ ấm của cả hai càng thêm viên mãn và đầy ắp tiếng cười khi 4 đứa trẻ đáng yêu, kháu khỉnh lần lượt ra đời. Cuộc sống hôn nhân viên mãn cũng là một điểm khiến nam nghệ sĩ vô cùng tự hào - Ảnh: FBNV Có "cánh tay phải đắc lực" là vợ, Lý Hải ngày càng thăng hoa trong nghệ thuật. Hiện tại, anh đã tạm ngưng sự nghiệp ca hát, để rẽ sang hướng sang điện ảnh và tập trung vào những dự án cá nhân. Trong các lĩnh vực khác, nam diễn viên kiêm ca sĩ cũng gặt hái được những thành công rực rỡ và được công chúng đón nhận. Thành công này một phần đến từ sự hỗ trợ, chu toàn của Minh Hà. Lý Hải là nam ca sĩ từng là thần tượng âm nhạc của rất nhiều người - Ảnh: Internet Lý Hải là nam ca sĩ từng là thần tượng âm nhạc của rất nhiều người, anh ghi điểm trong mắt người hâm mộ qua loạt dự án Trọn đời bên em và những ca khúc nổi tiếng như: Khi người đàn ông khóc, Không yêu thì thôi, Nhỏ ơi,...Ngoài được biết đến là một ca sĩ kỳ cựu, Lý Hải còn được mọi người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ hiền xinh đẹp Minh Hà. Hiện nay, Lý Hải chuyển sang làm đạo diễn và thành công trong việc xây dựng thương hiệu điện ảnh của riêng mình với 6 dự án phim Lật mặt.

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