Trải qua 4 năm đấu tranh vất vả, gian nan, Lý Hải đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe tuyên bố này từ tòa án

Sao Việt 26/04/2022 15:57

Sau vụ lùm xùm dẫn đến tai tiếng không đáng có về bài hát trong bộ phim Lật Mặt 4 của Lý Hải, mới đây nam ca sĩ đã có thể thở phào, nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã được giải quyết.

Vốn được biết đến là một người nghệ sĩ đa tài khi không chỉ xuất sắc trong việc ca hát, Lý Hải còn được biết đến với khả năng diễn xuất tuyệt vời. Thậm chí, nam ca sĩ còn giỏi đến mức làm luôn cả nhà sản xuất phim và đạt được thành công vang dội trong loạt phim '' Lật Mặt'' với doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng. 

Trải qua 4 năm đấu tranh vất vả, gian nan, Lý Hải đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe tuyên bố này từ tòa án - Ảnh 1
Lý Hải có được thành công vang dội trong loạt phim ăn khách ''Lật Mặt'' - Ảnh: Internet

Chỉ với những điểm sáng đó thôi, cũng là đủ để Lý Hải luôn là cái tên nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và quan tâm từ phía khán giả. Tuy nhiên, thành công nhiều cũng không thể tránh khỏi những lúc tai tiếng không đáng có. Cụ thể, 4 năm trước, bài hát Gánh Mẹ trong bộ phim điện ảnh Lật Mặt 4 của Lý Hải được sử dụng với tên tác giả là Quách Beem đã nhận về vô số lời khen từ phía người hâm mộ khi giúp cho bộ phim truyền tải được những khoảnh khắc xúc động về người mẹ bên ngoài cuộc sống.

Trải qua 4 năm đấu tranh vất vả, gian nan, Lý Hải đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe tuyên bố này từ tòa án - Ảnh 2
Công ty Lý Hải bị kiện và đòi bồi thường với số tiền lên đến 4 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ông Trương Minh Nhật đã phát hiện bài thơ Gánh mẹ do ông sáng tác bỗng trở thành nhạc phim mà không được xin phép. Điều này đã dẫn đến tranh chấp đến từ cả 2 phía và gây ra không ít ảnh hưởng xấu đến công ty của nam ca sĩ Lý Hải. Dẫu vậy, thì sau 4 năm ròng rã, miệt mài đấu tranh đạo diễn ''Lật Mặt'' đã chính thức đăng đàn thông báo trên trang MXH của mình, Toà sơ thẩm đã tuyên án và công nhận công ty Lý Hải Production là ngay tình, sử dụng hợp pháp ca khúc Gánh mẹ và không vi phạm bản quyền.

Trải qua 4 năm đấu tranh vất vả, gian nan, Lý Hải đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe tuyên bố này từ tòa án - Ảnh 3
Bài đăng thông báo thắng kiện của Lý Hải trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Lý Hải cũng không quên gửi lời cảm ơn Hội đồng xét xử, cám ơn Luật sư, cám ơn gia đình, bạn bè và tất cả mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ gia đình mình.

Phía dưới bài đăng của anh, fan và những người thân liên tục gửi lời chúc mừng sau những nỗ lực của Lý Hải cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. 

Trải qua 4 năm đấu tranh vất vả, gian nan, Lý Hải đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe tuyên bố này từ tòa án - Ảnh 4
Người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Vụ lùm xùm từng khiến nam ca sĩ lao đao và phải mất một khoảng thời gian khá dài để lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Nhưng với thông báo vừa rồi, Lý Hải đã có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm và CĐM hy vọng sẽ sớm được xem thêm nhiều bộ phim mới đến từ đạo diễn ''Lật Mặt''.

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