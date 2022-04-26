Cuộc sống hôn nhân viên mãn, chồng tài giỏi, con ngoan, nhưng điều làm Hà Tăng tự hào nhất mỗi ngày lại là 1 điều này, netizen nghe xong không khỏi ‘xúc động’

Rời khỏi showbiz cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu, nhưng cái tên Tăng Thanh Hà chưa từng giảm đi độ hot của nó, không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp xuất thần ở tuổi 35. Nữ diễn viên còn khiến dân tình ngưỡng mộ, khi có được cuộc sống hôn nhân viên mãn và có một gia đình hạnh phúc, êm ấm trong suốt 10 năm qua.

Nữ diễn viên đã kết hôn với đại gia Louis Nguyễn vào năm 2012 và có được cho mình 3 người con kháu khỉnh, đáng yêu. Cũng giống như bao bà mẹ khác, Hà Tăng cũng tự mình chăm sóc con của mình từng chút một, thậm chí từ việc dạy dỗ cách sống cho tới cách ứng xử bên ngoài, nữ diễn viên luôn muốn tự tay mình làm những điều này, để có thể chứng kiến con của mình trưởng thành qua từng ngày.