Cuộc sống hôn nhân viên mãn, chồng tài giỏi, con ngoan, nhưng điều làm Hà Tăng tự hào nhất mỗi ngày lại là 1 điều này, netizen nghe xong không khỏi ‘xúc động’

Bất cứ ai làm mẹ cũng đều sẽ ''đồng cảm'' với Hà Tăng khi nhìn thấy con mình làm điều này mỗi ngày.
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Rời khỏi showbiz cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu, nhưng cái tên Tăng Thanh Hà chưa từng giảm đi độ hot của nó, không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp xuất thần ở tuổi 35. Nữ diễn viên còn khiến dân tình ngưỡng mộ, khi có được cuộc sống hôn nhân viên mãn và có một gia đình hạnh phúc, êm ấm trong suốt 10 năm qua.
Nữ diễn viên đã kết hôn với đại gia Louis Nguyễn vào năm 2012 và có được cho mình 3 người con kháu khỉnh, đáng yêu. Cũng giống như bao bà mẹ khác, Hà Tăng cũng tự mình chăm sóc con của mình từng chút một, thậm chí từ việc dạy dỗ cách sống cho tới cách ứng xử bên ngoài, nữ diễn viên luôn muốn tự tay mình làm những điều này, để có thể chứng kiến con của mình trưởng thành qua từng ngày.
Có thể thấy, bà xã Louis Nguyễn hiểu được tầm quan trọng của việc dạy con cái và với tư cách là một người mẹ, rõ ràng cô đã làm rất tốt điều này. CĐM cũng nhận định, chắc chắn rằng, 3 đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học cũng phần nào cảm nhận được tình cảm này. Mới đây nhất, Hà Tăng đã chia sẻ một câu chuyện trên MXH về niềm tự hào mỗi ngày mà những người làm mẹ mới hiểu được. Theo đó trên trang cá nhân sáng ngày 26/4, bà xã Louis Nguyễn cho biết, mỗi ngày, cô đều dẫn hai bé lớn đi học. Như một thói quen, cặp nhóc tỳ ôm chầm lấy mẹ rồi hoà vào lũ bạn bước vào lớp. "Mẹ đứng nhìn từ đằng sau, cảm xúc dâng trào. Ngày nào cũng dâng trào vậy hết".
Hiện, Hà Tăng đang tận hưởng cuộc sống phu nhân hào môn, hạnh phúc bên ông xã. Cuộc hôn nhân của mỹ nhân sinh năm 1986 khiến không ít cư dân mạng ngưỡng mộ. Nổi tiếng là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn, Hà Tăng giờ đây lại được lòng netizen bởi bí quyết nuôi dạy con đúng chuẩn "bà mẹ quốc dân".