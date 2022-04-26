Hội mỹ nhân Vbiz có được sự nghiệp bứt phá, nhan sắc thăng hạng vượt bậc kể từ khi hôn nhân tan vỡ

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc các cặp đôi ly hôn với nhau khi không có được tiếng nói chung trong hôn nhân là chuyện hết sức bình thường. Không riêng gì bất kỳ ai, các ngôi sao hàng đầu Vbiz cũng rơi vào trường hợp tương tự. Tuy nhiên, những mỹ nhân này sau khi tan vỡ trong hôn nhân, đã có màn lột xác bất ngờ cả về nhan sắc, lẫn sự nghiệp khiến ai nấy cũng đều phải ngưỡng mộ.

Thậm chí, Trương Ngọc Ánh còn tự mở công ty riêng và sản xuất riêng. Ngoài ra, dù đã bước sang độ tuổi tứ tuần, nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn không thể bị xem thường một chút nào, khi luôn là cái tên thu hút truyền thông mỗi lần xuất hiện.

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn kết hôn năm 2005, cả hai có chung với nhau cô con gái đầu lòng Bảo Tiên. Đến đầu năm 2014, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" do không tìm được tiếng nói chung. Tưởng chừng như cô nàng sẽ phải mất một khoảng thời gian kha khá để lấy lại tinh thần sau khi tan vỡ mối quan hệ hôn nhân gần chục năm với Bảo Sơn. Trái lại với điều đó, nữ diễn viên ngay lập tức quay lại với công việc và liên tiếp nhận được nhiều vai diễn.

Nhật Kim Anh

Vóc dáng đẹp đến khó tin của Nhật Kim Anh ở tuổi 35 - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Nhật Kim Anh đã cho tất cả thấy mình tài giỏi và thông minh ra sao khi liên tiếp gặt hái thành công trong việc kinh doanh.

Cách đây không lây, nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" đã khiến dân tình không khỏi choáng ngợp khi tậu liên tiếp 2 xế hộp tiền tỷ, một chiếc là quà sinh nhật mà cô tự tặng cho chính mình nhân dịp sinh nhật tuổi 35 và một chiếc là để phục vụ cho công việc.

Việc tan vỡ hôn nhân dường như không ảnh hưởng gì nhiều đến cô nàng - Ảnh: Internet

Trong những sự kiện gần đây, nhan sắc của cô nàng không khỏi khiến netizen ''ngỡ ngàng'' vì quá xinh đẹp và không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.

Lệ Quyên

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu - Ảnh: Internet

Từ sau khi ly hôn với ông xã doanh nhân Đức Huy, cuộc sống của "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và cư dân mạng. Việc nói lời chia tay với mối tình 10 năm không khiến cho cô nàng phải buồn quá lâu, bởi cô nàng thường xuyên check in tại những địa điểm du lịch nổi tiếng hay mạnh tay sắm sửa những thứ đắt đỏ.

Cuộc sống của Lệ Quyên sau hôn nhân đổ vỡ không khỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nhan sắc của cô nàng cũng như trẻ ra so với trước đây. Bên cạnh đó, mối tình ''chị chị em em'' với Lâm Bảo Châu cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ, bởi cả 2 thực sự quá đẹp đôi với nhau dù cho có khoảng cách lớn về tuổi tác.