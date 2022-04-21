Xuất hiện trong một chương trình sắp sửa ra mắt, Lý Hải và MC Quyền Linh khiến netizen 'dậy sóng': sắp sửa U60 nhưng vẫn phong độ như tuổi đôi mươi

Sao Việt 21/04/2022 17:28

Vừa qua, nam đạo diễn Lý Hải và MC Quyền Linh đã có cơ hội gặp nhau và giao lưu tại miền Tây. Netizen bất ngờ trước nhan sắc ''trẻ hơn tuổi'' của 2 quý ông.

Mới đây, trên MXH của mình, nam đạo diễn Lý Hải đã đăng tải lên những hình ảnh, anh gặp mặt MC Quyền Linh trong một chương trình sắp sửa được ra mắt trên youtube. Ngay sau bài viết được đăng tải lên, nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước nhan sắc 'hack tuổi ' của 2 quý ông. 

Xuất hiện trong một chương trình sắp sửa ra mắt, Lý Hải và MC Quyền Linh khiến netizen 'dậy sóng': sắp sửa U60 nhưng vẫn phong độ như tuổi đôi mươi - Ảnh 1
Bài đăng của Lý Hải trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Cụ thể, trong buổi gặp mặt cả 2 đã cùng nhau tìm hiểu về văn hóa, trò chơi dân gian tại miền Tây. Trong loạt ảnh mà Lý Hải đăng lên MXH, người hâm mộ tỏa ra khá thích thú với phong cách giản dị, gần gũi vốn đã làm nên thương hiệu của ''MC Quốc Dân'' Quyền Linh. Ngoài ra, Lý Hải cũng nhận về vô số lời khen từ fan khi nam đạo diễn được rất nhiều netizen khen ngợi cực kỳ phong độ dù đã bước sang tuổi 53. 

Xuất hiện trong một chương trình sắp sửa ra mắt, Lý Hải và MC Quyền Linh khiến netizen 'dậy sóng': sắp sửa U60 nhưng vẫn phong độ như tuổi đôi mươi - Ảnh 2
Một số lời bình luận khen ngợi dành cho Lý Hải và Quyền Linh - Ảnh: chụp màn hình
Xuất hiện trong một chương trình sắp sửa ra mắt, Lý Hải và MC Quyền Linh khiến netizen 'dậy sóng': sắp sửa U60 nhưng vẫn phong độ như tuổi đôi mươi - Ảnh 3
Lý Hải và Quyền Linh - Ảnh: chụp màn hình
Xuất hiện trong một chương trình sắp sửa ra mắt, Lý Hải và MC Quyền Linh khiến netizen 'dậy sóng': sắp sửa U60 nhưng vẫn phong độ như tuổi đôi mươi - Ảnh 4
Xuất hiện trong một chương trình sắp sửa ra mắt, Lý Hải và MC Quyền Linh khiến netizen 'dậy sóng': sắp sửa U60 nhưng vẫn phong độ như tuổi đôi mươi - Ảnh 5
 Chuyến đi còn có sự góp mặt của bà xã Minh Hà của Lý Hải - Ảnh: chụp màn hình

Xuất hiện trong một chương trình sắp sửa ra mắt, Lý Hải và MC Quyền Linh khiến netizen 'dậy sóng': sắp sửa U60 nhưng vẫn phong độ như tuổi đôi mươi - Ảnh 6

Xuất hiện trong một chương trình sắp sửa ra mắt, Lý Hải và MC Quyền Linh khiến netizen 'dậy sóng': sắp sửa U60 nhưng vẫn phong độ như tuổi đôi mươi - Ảnh 7

Quyền Linh và Lý Hải đã có những giây phút trải nghiệm trò chơi dân gian tại miền Tây bên cạnh bạn bề cực kỳ vui vẻ - Ảnh: chụp màn hình

'Full không che' bộ ảnh 'đốn tim' khán giả của gia đình Lý Hải - Minh Hà, dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật 'cô Tư' 'cộp mác' ông bố quốc dân

'Full không che' bộ ảnh 'đốn tim' khán giả của gia đình Lý Hải - Minh Hà, dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật 'cô Tư' 'cộp mác' ông bố quốc dân

Mới đây vợ chồng nam đạo diễn Lý Hải đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau làm bánh mừng sinh nhật cô con gái út Sunny trong không gian ấm áp.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hải MC Quyền Linh Minh Hà Sao Việt

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"