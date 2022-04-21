Xuất hiện trong một chương trình sắp sửa ra mắt, Lý Hải và MC Quyền Linh khiến netizen 'dậy sóng': sắp sửa U60 nhưng vẫn phong độ như tuổi đôi mươi

Mới đây, trên MXH của mình, nam đạo diễn Lý Hải đã đăng tải lên những hình ảnh, anh gặp mặt MC Quyền Linh trong một chương trình sắp sửa được ra mắt trên youtube. Ngay sau bài viết được đăng tải lên, nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước nhan sắc 'hack tuổi ' của 2 quý ông.

Bài đăng của Lý Hải trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Cụ thể, trong buổi gặp mặt cả 2 đã cùng nhau tìm hiểu về văn hóa, trò chơi dân gian tại miền Tây. Trong loạt ảnh mà Lý Hải đăng lên MXH, người hâm mộ tỏa ra khá thích thú với phong cách giản dị, gần gũi vốn đã làm nên thương hiệu của ''MC Quốc Dân'' Quyền Linh. Ngoài ra, Lý Hải cũng nhận về vô số lời khen từ fan khi nam đạo diễn được rất nhiều netizen khen ngợi cực kỳ phong độ dù đã bước sang tuổi 53.