Sao Việt 24h: Trung Quân Idol trổ tài làm 'vựa' cơm tấm, Trương Quỳnh Anh vừa xa đã 'thương nhớ' con trai

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Cuối tuần sao Việt làm gì, hãy cùng điểm qua những tin tức hot nhất của sao Việt nhé!

Cuối tuần sao Việt làm gì, hãy cùng điểm qua những tin tức hot nhất của sao Việt nhé!

Ca sĩ Hiền Hồ diện 'cây' đồ trắng 'tinh khôi', đăng trạng thái hài hước: 'Giả vờ đi trốn chờ người đi tìm' - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Khánh Vân được dân tình ủng hộ 'rần rần' vì luôn đứng về phía cộng đồng LGBT - Ảnh: FBNV



Nhật Kim Anh khiến fan hâm mộ phải xuýt xoa khi khoe làn da 'căng mướt', trắng hồng - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Bảo Thy ra đầu xóm chụp một 'pô' nhẹ nhàng mà vẫn thần thái 'chặt chém' - Ảnh: FBNV

Tiến Luật dành ngày cuối tuần để thư giãn bên cậu con trai Andy - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Khắc Việt 'cool ngầu' thả thính cuối tuần: 'Nếu muốn đứng ở 1 vị trí không ai đứng thì đứng bên cạnh anh này'

Trương Quỳnh Anh khoe ảnh chụp cùng con trai với dòng tâm trạng bày tỏ sự nhớ thương: 'Nay đi làm tự nhiên thấy nhớ em bé của mẹ quá trờ quá đất. Yêu nhất trên đời' - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Trung Quân tự tay làm cả 'vựa' cơm tấm đãi cả nhà vào cuối tuần - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-trung-quan-idol-tro-tai-lam-vua-com-tam-truong-quynh-anh-vua-xa-da-thuong-nho-con-trai-406052.html