Sao Việt 24h: Lý Nhã Kỳ bất ngờ khoe ảnh ôm người đàn ông giấu mặt, Khánh Vân 'thả dáng' sang chảnh ở New York

Sao Việt 21/05/2021 19:41

Hãy cùng Phụ nữ & Gia đình cập nhật những tin tức mới nhất của sao Việt trong 24 giờ qua.

Cùng điểm qua những tin tức hot nhất của sao Việt nhé!

Cùng điểm qua những tin tức hot nhất của sao Việt nhé!

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Lý Nhã Kỳ bất ngờ khoe ảnh ôm người đàn ông lạ mặt, trả lời bình luận của fan 'vẫn vậy nên mới hỏi ai muốn thế chỗ kìa, khẳng định mình vẫn độc thân' - Ảnh: FBNV 
Sao Việt 24h: Lý Nhã Kỳ bất ngờ khoe ảnh ôm người đàn ông giấu mặt, Khánh Vân 'thả dáng' sang chảnh ở New York - Ảnh 2
Ngọc Thanh Tâm và Quốc Thiên vui chơi 'lầy lội' với hội bạn - Ảnh: FBNV
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Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018 - Huỳnh Vy vừa tung bộ ảnh nóng bỏng. Cô tiết lộ vòng eo của mình hiện đạt 55cm - Ảnh: FBNV 
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Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh thả thính với caption đầy dễ thương 'anh ơi em bảo anh này, nếu đang rảnh quá thì like hình em' - Ảnh: FBNV 
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Khánh Vân 'thả dáng' sang chảnh ở New York (Mỹ) - Ảnh: FBNV 
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Thiều Bảo Trâm trong phong cách năng động đăng caption thả thính 'yêu chưa nào?' - Ảnh: FBNV 
Sao Việt 24h: Lý Nhã Kỳ bất ngờ khoe ảnh ôm người đàn ông giấu mặt, Khánh Vân 'thả dáng' sang chảnh ở New York - Ảnh 7
MC Đại Nghĩa cho biết: '1000 bộ đồ bảo hộ y tế tiếp theo đã được gởi đến bệnh viện K Tân Triều' - Ảnh: FBNV
Sau tin dữ 'mất hit', Cao Thái Sơn có màn 'đáp xoáy': 'Việc ca sĩ khác hát lại những bài hát HIT của mình là điều rất đáng hoan nghênh'

Sau tin dữ 'mất hit', Cao Thái Sơn có màn 'đáp xoáy': 'Việc ca sĩ khác hát lại những bài hát HIT của mình là điều rất đáng hoan nghênh'

Sau khi hay tin "dữ" Nathan Lee đã mua độc quyền loạt "hit" thành công của mình, Cao Thái Sơn cũng đã có những động thái đầu tiên đáp trả.

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