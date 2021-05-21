Sao Việt 24h: Lý Nhã Kỳ bất ngờ khoe ảnh ôm người đàn ông giấu mặt, Khánh Vân 'thả dáng' sang chảnh ở New York

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Cùng điểm qua những tin tức hot nhất của sao Việt nhé! Cùng điểm qua những tin tức hot nhất của sao Việt nhé! Lý Nhã Kỳ bất ngờ khoe ảnh ôm người đàn ông lạ mặt, trả lời bình luận của fan 'vẫn vậy nên mới hỏi ai muốn thế chỗ kìa, khẳng định mình vẫn độc thân' - Ảnh: FBNV Ngọc Thanh Tâm và Quốc Thiên vui chơi 'lầy lội' với hội bạn - Ảnh: FBNV Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018 - Huỳnh Vy vừa tung bộ ảnh nóng bỏng. Cô tiết lộ vòng eo của mình hiện đạt 55cm - Ảnh: FBNV Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh thả thính với caption đầy dễ thương 'anh ơi em bảo anh này, nếu đang rảnh quá thì like hình em' - Ảnh: FBNV Khánh Vân 'thả dáng' sang chảnh ở New York (Mỹ) - Ảnh: FBNV Thiều Bảo Trâm trong phong cách năng động đăng caption thả thính 'yêu chưa nào?' - Ảnh: FBNV MC Đại Nghĩa cho biết: '1000 bộ đồ bảo hộ y tế tiếp theo đã được gởi đến bệnh viện K Tân Triều' - Ảnh: FBNV Sau tin dữ 'mất hit', Cao Thái Sơn có màn 'đáp xoáy': 'Việc ca sĩ khác hát lại những bài hát HIT của mình là điều rất đáng hoan nghênh' Sau khi hay tin "dữ" Nathan Lee đã mua độc quyền loạt "hit" thành công của mình, Cao Thái Sơn cũng đã có những động thái đầu tiên đáp trả. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-ly-nha-ky-bat-ngo-khoe-anh-om-nguoi-dan-ong-giau-mat-khanh-van-tha-dang-sang-chanh-o-new-york-405969.html Theo Mai Nhung | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-ly-nha-ky-bat-ngo-khoe-anh-om-nguoi-dan-ong-giau-mat-khanh-van-tha-dang-sang-chanh-o-new-york-405969.html