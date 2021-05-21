Sao Việt 24h: Lý Nhã Kỳ bất ngờ khoe ảnh ôm người đàn ông giấu mặt, Khánh Vân 'thả dáng' sang chảnh ở New York

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Cùng điểm qua những tin tức hot nhất của sao Việt nhé!
Cùng điểm qua những tin tức hot nhất của sao Việt nhé!
Sau khi hay tin "dữ" Nathan Lee đã mua độc quyền loạt "hit" thành công của mình, Cao Thái Sơn cũng đã có những động thái đầu tiên đáp trả.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-ly-nha-ky-bat-ngo-khoe-anh-om-nguoi-dan-ong-giau-mat-khanh-van-tha-dang-sang-chanh-o-new-york-405969.html