Bị ‘phá tướng’ sau sinh, sao Việt khiến fan ‘phục sát đất’ khi bỗng chốc hóa mỹ nhân, khoe eo thon ngực đầy ‘căng đét’

Không phải cứ phát tướng là phát tài, các mẹ bỉm Vbiz từng rất ám ảnh với việc tăng cân sau sinh.

Phương Vy Idol Phương Vy Idol từng khiến khán giả “không nhận ra” khi xuất hiện sau sinh con đầu lòng. Nữ ca sĩ tăng cân sau sinh và mất hẳn hình ảnh thon gọn, quyến rũ trước đó. Phương Vy cho biết cô từng bị stress vì đã nhận phải rất nhiều bình luận ác ý từ cộng đồng mạng. Những áp lực dồn dập khiến trong phút chốc Phương Vy đã yếu lòng nghĩ đến chuyện từ bỏ sự nghiệp. Phương Vy từng bị miệt thị ngoại hình nặng với 'chiếc đầm huyền thoại' này, giờ đây cũng chính với chiếc đầm này, cô đã cho thấy hình ảnh vốn có của một Phương Vy Idol - Ảnh: FB Để vượt qua áp lực của dư luận và muốn chứng minh bản thân của mình có thể làm được, Phương Vy đã lao vào phòng tập để quyết tâm lấy lại vóc dáng của mình. Khi nhìn lại quãng thời gian trước đây, Phương Vy tiết lộ rằng cô luôn lưu giữ lại bằng những bức ảnh. Mỗi bức ảnh đối với nữ ca sĩ là một dấu son trong đời dù ảnh có đẹp hay xấu... Ngay cả những khi thân hình tròn trịa, da đen nhẻm sau sanh vẫn được cô giữ để nhìn lại và tự hào về quãng thời gian mình đã cố gắng, khổ luyện đến thế nào.

Lấy lại vóc dáng, Phương Vy vẫn là nữ ca sĩ đầy nóng bỏng và cuốn hút trên sân khấu - Ảnh: FB Lê Phương Là nữ diễn viên với gương mặt khả ái và vóc dáng thon thả nhưng khi mang thai và sinh con gái thứ hai với ông xã Trung Kiên, Lê Phương đã tăng cân một cách không kiểm soát. Nữ diễn viên đã tăng đến 30kg khi mang bầu, lúc lên bàn mổ nặng 81kg, sinh xong nặng 72kg và trong giai đoạn nuôi con nhỏ lại tiếp tục tăng lên đến 76kg. Thời điểm này, gương mặt Lê Phương tròn trịa, chân tay mập mạp, vòng eo lớn, những nét đẹp thanh thoát trước đây gần như mất hết. Sau sinh, Lê Phương từng phát tướng đến chóng mặt - Ảnh: FB Sau 9 tháng sống chung với mức cân nặng khủng và những lời chê bai của dân mạng, nữ diễn viên đã giảm cân một cách ngoạn mục, lấy lại mức cân nặng trước khi mang bầu. Cô đã có thể mặc vừa tất cả trang phục trước khi bầu, kể cả size chật nhất. Thành tích này làm người hâm mộ không dám tin vào mắt mình.

Sự 'lột xác' ngoạn mục của diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' khiến bao người phải trầm trồ - Ảnh: FB Thanh Thúy Từ hình ảnh một nữ diễn viên thanh lịch, gợi cảm, khi mang bầu bé thứ hai, Thanh Thúy đã tăng gần 20kg và sau khi sinh thì hoàn toàn bất lực trước đống mỡ thừa “cứng đầu” ở vùng bụng. Thanh Thúy đã từng rất “đau khổ” về vấn đề này. Mỡ bụng từng là ám ảnh lớn đối với Thanh Thúy, cô rất khốn khổ với nó và không muốn đi đâu - Ảnh: FB Nữ diễn viên cho biết, thời điểm này cô rất ngại xuất hiện trước công chúng và thường xuyên phải diện những bộ trang phục rộng thùng thình để che đi vòng eo đầy mỡ. Đôi khi, cô phải khổ sở đeo gen bó bụng để dễ nhìn hơn trong những bộ váy ôm. Béo quá cũng ảnh hưởng đến công việc và di chuyển cũng chậm chạp hơn. Áp dụng chế độ ăn kiêng kết hợp cùng tập luyện thể thao, Thanh Thúy đã lấy lại vóc dáng xưa và ngày càng thăng hạng nhan sắc. Đến nay, nữ diễn viên đã lấy lại vóc dáng thon gọn và ngày càng tươi trẻ đầy sức sống - Ảnh: FB Lâm Vỹ Dạ Sau sinh, Lâm Vỹ Dạ còn mang một nỗi tự ti không hề nhỏ khi tăng cân trầm trọng, cô tăng tới 19 kg. Sự việc tồi tệ đến mức Lâm Vỹ Dạ trầm cảm, ghét chính bản thân mình vì xấu xí và béo thô kệch. Cô từng đứng trước gương rồi lặng lẽ rơi nước mắt bởi không nhận ra Lâm Vỹ Dạ của thời con gái. Có lẽ đây là hình ảnh ám ảnh nhất của Lâm Vỹ Dạ, cô từng bị trầm cảm nặng và sợ phải đứng trước gương khi chứng kiến sự thay đổi quá lớn sau sinh - Ảnh: Internet Qua hành trình giảm cân, 'tút tát' lại nhan sắc, Lâm Vỹ Dạ nay đã là người phụ nữ đầy cuốn hút - Ảnh: FB Để giảm cân, Lâm Vỹ Dạ từng uống thuốc, nhịn ăn đến mức đói tới lả cả người khiến cô mệt mỏi, khó chịu. Khi vượt qua giai đoạn trầm cảm, bà xã Hứa Minh Đạt bắt đầu bước vào hành trình “lột xác” sau sinh một cách khoa học và sớm lấy lại vóc dáng thon gọn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-pha-tuong-sau-sinh-sao-viet-khien-fan-phuc-sat-dat-khi-bong-choc-hoa-my-nhan-khoe-eo-thon-nguc-day-cang-det-405602.html