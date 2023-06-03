Lâm Khánh Chi đã có chia sẻ đầy bức xúc khi liên tục nhận về những bình luận chửi mắng, xúc phạm.

Lâm Khánh Chi mới đây đã có màn đáp trả đanh thép khi liên tục nhận về nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Theo như lời nữ ca sĩ, cô nhận về nhiều bình luận mắng chửi, công kích và thậm chí là xúc phạm đến nhân cách nữ ca sĩ khiến cô buộc phải tự bảo vệ bản thân trước những hành xử tiêu cực này từ một bộ phận cư dân mạng. Lâm Khánh Chi chia sẻ trên livestream cô là một người vô cùng thẳng tính, điều này một phần giúp cô tự bảo vệ mình trước những bình luận tiêu cực. Cụ thể, Lâm Khánh Chi chia sẻ trong bức xúc: "Nhiều người áp đặt tôi, xúc phạm tôi. Tôi là con người mà. Tôi phải có tức giận chứ, tôi đâu phải thần tiên tỉ tỉ đâu. Mọi người cứ thử nghĩ đi, 5000 người, người chê cái nọ, người chê cái kia, ai chê mình mà mình không buồn. Người ta chửi mình thì buồn không? Tôi phải bức xúc. Nhiều khi tôi không kiềm chế được thì nhìn trên livestream thấy tôi chanh chua, đanh đá. Nhưng thực chất ở ngoài, nước sông không phạm nước giếng thì nước giếng bình thường. Tụi em dễ thương với tôi, tôi mời nước mời trà tụi em uống liền, cho 500 ngàn đi taxi về vui vẻ. Mấy cưng gặp tôi ở ngoài đi mới thấy được tính cách của tôi như thế nào.

Mỹ nhân chuyển giới khẳng định: "Ai gặp tôi bên ngoài lần đầu có khi yêu tôi luôn". Cô chia sẻ bản thân cũng là con người và không thể nào cười vui vẻ khi bị người khác liên tục lăng mạ. Giọng ca chuyển giới còn khẳng định bên ngoài cô là một người cực kỳ đáng yêu và không xúc phạm hay hỗn láo với bất kỳ ai. Nữ ca sĩ khẳng định mình chỉ là người bình thường nên không thể ngồi yên khi bị người khác công kích tiêu cực. Cô khẳng định mình sống thẳng tính trên mạng Trên livestream, tôi phải đối phó rất nhiều người. Tôi không phải tiên nữ, không phải phật mà ai chửi, ai xúc phạm cũng ngồi cười. Như vậy, tôi là người giả tạo. Khi livestream, tôi sống rất thực tế rất thẳng tính nhưng tôi chưa bao giờ hại ai, chưa làm tổn thương ai, chưa xúc phạm ai, chưa hỗn láo với ai nếu người ta không xúc phạm đến mình. Một người như vậy thì sao không thương cho được. Mọi người thử gặp tôi một lần ngoài đời đi sẽ thấy, biết đâu yêu tôi luôn. Còn lên livestream xúc phạm chửi mắng người ta mà kêu người ta phải cười với mình thì tôi phải buồn, phải tự vệ chứ. Không lẽ mọi người sỉ nhục tôi mà tôi phải cười, chửi mắng tôi mà tôi phải ngồi khóc. Tôi phải tự lực cánh sinh, tự bảo vệ mình, đúng không? Nếu không thích người ta cứ lướt qua, còn đã vào livestream thì phải lịch sự vui vẻ".

Chia sẻ của Lâm Khanh Chi nhận về nhiều sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng mạng. Ngoài ra, khán giả cũng chú ý đến chất giọng của Lâm Khánh Chi. Cô từng gây chú ý khi tiết lộ đã chi gần 2 tỉ đồng “trùng tu nhan sắc" cũng như phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói nữ tính hơn. Lâm Khánh Chi cho biết những người dưới 30 tuổi khi phẫu thuật sẽ mất từ 3-6 tháng để hồi phục. Trong khi đó, nữ ca sĩ phải trải qua 6-12 tháng vì đã ngoài 40 tuổi.Chính vì lẽ đó mà giọng nói của nữ ca sĩ có phần khản đặc và không được ngọt ngào như trước đây. Lâm Khánh Chi vốn nổi tiếng với tích cách thẳng thắn không ngần ngại đáp trả những bình luận tiêu cực của antifan. Lâm Khánh Chi phẫu thuật giọng vì muốn hoàn hảo hơn khi làm con gái.

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