Pha xử lí "cồng kềnh" của nam diễn Quốc Trường khi thông báo "từ giã" MXH, nhưng có nhiều chi tiết khiến các netizen khó hiểu

Diễn viên Quốc Trường là một diễn viên trẻ của làng giải trí Việt, anh được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim “Về nhà đi con”. Từ đó tên tuổi của anh cũng lên hương và được nhiều người chú ý. Khi chỉ giỏi về diễn xuất, anh còn khá mát tay trong việc đầu tư về ẩm thực khi anh mở một chuỗi quán ăn mỳ cay. Anh còn được nhiều người gọi với cái tên là “nam thần” sở hữu gương mặt đẹp trai, đi xe Mẹc, nhà thì ở biệt thự lại giàu có. Nên anh luôn nằm trong tầm ngắm của nhiều cô nàng độc thân.

Diễn viên Quốc Trường thông báo "từ giã" MXH trong một thời gian. Ảnh: Internet

Mới đây, nam diễn viên đã chia sẻ thông tin mình sẽ “từ giã” các trang các MXH trong một thời gian. Nam diễn viên cho biết, vì lí do cá nhân nên anh sẽ xóa Facebook và Messenger nếu như ai muốn liên lạc cho anh thì có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn qua zalo.