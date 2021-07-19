Pha xử lí "cồng kềnh" của nam diễn Quốc Trường khi thông báo "từ giã" MXH, nhưng có nhiều chi tiết khiến các netizen khó hiểu

Nam diễn viên Quốc Trường đã có thông báo đến toàn thể bạn bè và fan của mình trên trên Facebook là anh sẽ tạm thời “rời xa” MXH trong một thời gian.
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Diễn viên Quốc Trường là một diễn viên trẻ của làng giải trí Việt, anh được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim “Về nhà đi con”. Từ đó tên tuổi của anh cũng lên hương và được nhiều người chú ý. Khi chỉ giỏi về diễn xuất, anh còn khá mát tay trong việc đầu tư về ẩm thực khi anh mở một chuỗi quán ăn mỳ cay. Anh còn được nhiều người gọi với cái tên là “nam thần” sở hữu gương mặt đẹp trai, đi xe Mẹc, nhà thì ở biệt thự lại giàu có. Nên anh luôn nằm trong tầm ngắm của nhiều cô nàng độc thân.
Mới đây, nam diễn viên đã chia sẻ thông tin mình sẽ “từ giã” các trang các MXH trong một thời gian. Nam diễn viên cho biết, vì lí do cá nhân nên anh sẽ xóa Facebook và Messenger nếu như ai muốn liên lạc cho anh thì có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn qua zalo.
Để chứng mình đã xóa hai ứng dụng này, Quốc Trường đã “cồng kềnh” đến mức phải chia sẻ hai bức hình ảnh đã xóa lên. Anh đăng tải hai đoạn video để mọi người biết là anh đã xóa. Pha xử lí này của Quốc Trường khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.
Việc anh thông báo từ giã MXH làm cho ít fan cảm thấy tiếc nuối vì sẽ không biết anh như thế nào, các hoạt động thường ngày ra sao và chẳng còn được xem thần tượng của mình cập nhập tin tức nữa. Nhưng có lẽ Quốc Trường sẽ sớm quay trở lại và biết đâu sẽ lợi hại hơn xưa.