Nam Thư chia sẻ 'đứa con' của mình và tiết lộ lý do vắng bóng trong suốt thời gian qua

Sau thời gian dài ''ở ẩn'' mới đây diễn viên Nam Thư đã xuất hiện trước truyền thông và tiết lộ về ''đứa con'' của mình sau nhiều năm ấp ủ.

Được mệnh danh là ''Kiều nữ làng hài'', nữ diễn viên Nam Thư được biết đến với vai trò diễn viên và tham gia trong một số tác phẩm nổi tiếng như Xóm gà, Hoa dã quỳ, Cuộc chiến hoa hồng 2,... Thời gian gần đây người đẹp còn lấn sân sang lĩnh vực MC và thành công chinh phục khán giả bởi sự thông minh, chân thật của mình. Vào năm 2015 Nam Thư xuất sắc giành được giải Á quận Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, từ đó danh tiếng cô nàng lên như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet Nam Thư chia sẻ gia đình cô thuộc tầng lớp người lao động và không có truyền thống nghệ thuật, chỉ duy nhất nữ nghệ sĩ ôm giấc mộng trở thành một ngôi sao sáng và quyết định thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Dưới sự chỉ bảo và dìu dắt của nghệ sĩ hài Hoài Linh, Nam Thư đầu quân vào sân khấu kịch Nụ cười mới và trở thành một diễn viên chuyên nghiệp cho đến ngày nay. Nam Thư và gia đình hạnh phúc của cô gồm ba, mẹ, em trai Nam Thư may mắn nhận được sự dìu dắt của nghệ sĩ Hoài Linh Sau 1 thời gian dài đi theo chân các đàn anh học hỏi kinh nghiệm. Lăn lộn hoạt động nghệ thuật 1 cách bền bỉ không nghỉ ngơi. Giờ đây Nam thư đã tích lũy cho mình vô số kinh nghiệm phong phú. Cùng với lòng yêu nghệ thuật và mong muốn đem đến cho khán giả 1 tác phẩm nghệ thuật giải trí chất lượng.

Dự án Web - drama thành công nhất của Nam Thư là Nam Phi liên hoàn kế 2018 Nam Thư còn cho ra bộ Web - drama hài Nhà trọ có quá trời phòng vào năm 2020 Sau sự thành công của Nam Phi liên hoàn kế 2018, Nam Thư trở lại với làng giải trí Việt sau một thời gian vắng bóng và chia sẻ về các dự án sắp tới của bản thân. Lý giải cho việc ''ở ẩn'' của mình cô chia sẻ bản thân đã dốc hết tâm quyết và thời gian để cho ra mắt học viện đào tạo diễn xuất, đây là dự án mà nữ diễn viên gọi là "đứa con tinh thần" mà cô đã ấp ủ suốt một quãng thời gian dài. Trong ngày ra mắt học viện của mình, diễn viên Nam Thư cũng không kiềm được cảm xúc, cô mong "đứa con tinh thần" sau nhiều năm ấp ủ sẽ được khán giả đón nhận. Nam Thư luôn cống hiến hết mình vì nghệ thuật và từng chia sẻ bản thân từng mắc rất nhiều nợ để có thể tạo nên nhiều dự án như ngày hôm nay Sự nghiệp đang trên đà phát triển, ''kiều nữ làng hài'' ngày càng thăng hạng sắc đẹp ở tuổi 35, thế nhưng cô nàng hiện tại vẫn lẻ bóng một mình. Trải lòng về vấn đề tình cảm cô cho biết bản thân không áp lực chuyện lấy chồng và sinh con. Cô cho rằng chuyện tình cảm là do duyên số, nếu duyên chưa tới cô cũng không nóng lòng mà vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống hiện tại. Nam Thư hiện tại có cuộc sống độc thân và sự nghiệp thăng hạng rõ rệt

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thu-chia-se-dua-con-cua-minh-va-tiet-lo-ly-do-vang-bong-trong-suot-thoi-gian-qua-583719.html