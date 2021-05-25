Nam Thư 'nóng bỏng' tạm nghỉ, chuyển 'style' giản dị về quê câu cá, trồng rau mà cũng 'hot vô đối'

Khác với vẻ lộng lẫy trên sân khấu, mới đây, diễn viên hài Nam Thư tung bộ ảnh giản dị , đời thường mà vẫn đáng yêu "vô đối".
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Mới đây, trên trang cá nhân, cây hài Nam Thư khoe ảnh"về quê" trồng rau, câu cá với bộ quần áo giản dị khiến người hâm mộ rất thích thú. Vốn khán giả đã quen với phong cách "ruột" sexy, quyến rũ, khoe đường cong cơ thể của cô nàng nhưng với những bộ đồ đơn giản thường ngày cũng khiến người hâm mộ phải thốt câu khen dễ thương "lạ thường." Cô vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc "câu cá" và "trồng rau" khi được về quê nhà:
"Về quê câu cá và trồng thêm rau rồi nha.
Sáng giờ thay 3 bộ đồ rồi đó, mưa vầy vẫn không ngăn cản được sự ham chơi của Thư."
Sau khi những bức ảnh được đăng tải, nhiều người hâm mộ tỏ ra vô cùng hào hứng. Nhiều khán giả không ngớt lời khen ngợi về độ dễ thương với nụ cười toả nắng và họ không "ngại" thả tim tới tấp cho nữ diễn viên. Một số người còn bày tỏ nỗi nhớ quê khi xem hình của "Thập tứ cô nương."
Dù là hình ảnh gai góc, mạnh mẽ trong "Thập tứ cô nương", mưu mô trong "Nam Phi liên hoàn kế" hay giản dị đời thường thì người hâm mộ vẫn yêu Nam Thư "bất chấp".
Những năm gần đây, diễn viên hài Nam Thư gây được nhiều ấn tượng với khán giả qua các vai diễn trong loạt "web drama": Thập tứ cô nương, Nam Phi liên hoàn kế,... với sự đầu tư chỉnh chu, kịch bản hấp dẫn, trang phục bắt mắt.