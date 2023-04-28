Diễn viên Nam Thư bị cộng đồng mạng chỉ trích khi không kiềm chế cảm xúc và bật khóc tại thảm đỏ

Trước hành động này, Nam Thư đã vấp phải luồng ý kiến trái chiều đến từ công chúng. Không chỉ tỏ ra khó hiểu, nhiều người còn cho rằng nữ diễn viên đang có phần thái quá khiến Phương Mỹ Chi cũng phải ngượng ngùng.

Ngày 28/4, cộng đồng mạng đồng loạt chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Nam Thư không kiềm chế cảm xúc trên thảm đỏ sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc của Phương Mỹ Chi. Theo đó, nữ diễn viên liên tục quay mặt vào trong, bất ngờ bật khóc khi đang chụp hình cùng đàn em. Phương Mỹ Chi cũng lập tức an ủi Nam Thư khi nữ diễn viên xúc động mạnh.

- "Chưa thấy có gì để khóc luôn á".

- "Rồi mắc gì khóc trời".

- "Là khóc dữ chưa, không hiểu cho lắm".

Nhiều người tỏ ra khó hiểu trước hành động của Nam Thư - Ảnh: FBNV

Song, một số khán giả vẫn tỏ ra đồng cảm, lên tiếng bênh vực Nam Thư. Nhiều ý kiến khẳng định việc nữ diễn viên xúc động đến mức bật khóc trước sự thành công, trưởng thành của Phương Mỹ Chi hoàn toàn bình thường và dễ hiểu. Được biết, Nam Thư và Phương Mỹ Chi có mối quan hệ khá thân thiết. Trước đó, nữ diễn viên còn mời giọng ca Vũ trụ có anh tham gia diễn xuất trong phim sitcom do mình sản xuất.

Nói về sự thành công, trưởng thành của Phương Mỹ Chi ở thời điểm hiện tại, Nam Thư cho chia sẻ: "Dì cảm thấy hôm nay, đứng trước nhiều người lớn, con đã bình tĩnh, trả lời từng câu hỏi một cách lịch sự, lễ phép, biết trên nhường dưới và không quên tri ân từng người cho con có ngày hôm nay. Điều này khiến dì rất tự hào về con".

Nam Thư từng mời Phương Mỹ Chi tham gia vào dự án phim sitcom do mình sản xuất - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, Nam Thư từng bị cộng đồng mạng nhận xét "làm lố" trước hành động phấn khích tột độ, hào hứng khi chứng kiến màn trở lại của nghệ sĩ Hoài Linh. Thậm chí, cô còn la hét và kêu gọi mọi người tại trường quay lên tặng hoa cho nam nghệ sĩ.