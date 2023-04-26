Dàn sao Việt hội tụ chúc mừng 'tiệc báo hỷ' của Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi xuất xuất hiện với visual lạ lẫm tại 'tiệc báo hỷ' thu hút dàn sao đình đám và sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Chiều 26/4, Phương Mỹ Chi tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc Vũ trụ có anh, sản phẩm mà "Cô bé dân ca" kết hợp với rapper Pháo và nhóm những nhà sản xuất âm nhạc DTAP. Rất nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng cho ngày vui của Phương Mỹ Chi, nhiều sao Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Võ Hạ Trâm, Mai Tiến Dũng, BB Trần, Hải Triều, Minh Dự, Hoàng Dũng, Erik,... đã có mặt để dự "tiệc báo hỷ" của nữ ca sĩ. Phương Mỹ Chi chụp hình cùng dàn sao Việt - Ảnh: Internet "Cô bé dân ca" hài hước chia sẻ trên sân khấu: "Kiểu như khi gửi thư mời thì em cũng không nghĩ là mọi người lại đến đông đủ như thế này để chứng kiến một Phương Mỹ Chi với diện mạo hoàn toàn khác".

Trong buổi họp báo hay sản phẩm âm nhạc Vũ trụ có anh, đáng chú ý là màn "lột xác" của Phương Mỹ Chi khi Á quân Giọng hát Việt nhí quyết định cởi bỏ cặp mắt kính đã gắn bó với cô 10 năm. Trong Poster cả 2 nghệ sĩ trẻ xuất hiện lạ mắt với trang phcuj áo bà ba được thiết kế cách điệu kết hợp với giày thể thao. Nếu trước đây, Phương Mỹ Chi gắn bó với dòng nhạc dân ca thì ca khúc Vũ trụ có anh kết hợp cùng ca sĩ Pháo có lẽ là màn “lột xác” lớn của nữ ca sĩ về phong cách âm nhạc. Dựa vào những gợi ý trên, có thể thấy rằng “Vũ Trụ Có Anh” dường như là một dự án kết hợp giữa các yếu tố hiện đại và truyền thống.

Poster cả 2 nghệ sĩ trẻ xuất hiện lạ mắt - Ảnh: Internet Trước đó, Hứa Minh Đạt đăng tải trên trang cá nhân tin nhắn riêng tư với Phương Mỹ Chi. Theo đó, Phương Mỹ Chi mời nam diễn viên đến tham dự ngày hệ trọng của mình diễn ra vào ngày 26/4 tới đây. Đáng chú ý, trên thư mời ghi rõ là lễ Báo Hỷ với nội dung Cùng du hành đến vũ trụ của Phương Mỹ Chi. “Rõ ràng là nó nhắn tin cho mình là mời đám cưới, chẳng lẽ mình 2 thứ tóc rồi mà còn bị nó lừa. Chú chắc chắn sẽ đến và xem chú rể là ai mí được Phương Mỹ Chi à”. Thư mời "báo hỷ" được diễn viên Hứa Minh Đạt đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

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