Cuộc sống viên mãn của danh hài Chiến Thắng cùng vợ 3 kín tiếng kém 15 tuổi

Danh hài Chiến Thắng gặp nhiều trắc trở, phải tới cuộc hôn nhân thứ 3, hạnh phúc mới mỉm cười với nam nghệ sĩ.

Danh hài Chiến Thắng sinh năm 1975, là nghệ sĩ được nhiều khán giả mến mộ qua chương trình Gặp nhau cuối tuần hay các bộ phim như: Nói xấu vợ, Khôn ở phố, ngố ở quê, Làng ế vợ,.. Sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của Chiến Thắng khá trắc trở. Anh có 5 người con với 3 đời vợ. Hiện tại, nam danh hài đang hạnh phúc với người vợ thứ ba kém 15 tuổi. Danh hài Chiến Thắng - Ảnh: Internet May mắn được khán giả yêu quý nên nhiều đơn vị tổ chức mời diễn. Có tháng tôi diễn đến 25 ngày, có ngày chạy show 2-3 tỉnh, thậm chí tới 4 show, các địa điểm gần nhau nên có thể chạy xe ô tô đến được đúng giờ. Bắt đầu từ tháng 11 tôi rất bận sẽ gần như không có mặt ở nhà.

Hiện tại, nam danh hài rất hài long với cuộc sống, sóng gió ngoài cánh cửa, bình yên là trong nhà với tiếng cười đùa con trẻ, nụ cười cảm thông của vợ. Nam danh hài cung vợ 3 - Ảnh: Internet Từng vất vả cả trong cuộc sống và tình cảm. Đôi lúc tôi cũng có nhiều thị phi lắm, hôn nhân đổ vỡ nhiều lần. Nhiều người tưởng nghệ sĩ đa tình nhưng không phải. Chúng tôi cũng muốn có một cuộc sống bình yên đấy chứ. Sóng gió đến là cái mình không mong muốn.

Cuộc hôn nhân thứ ba của danh hài Chiến Thắng khá đặc biệt. Anh và bà xã Thu Ngọc gặp nhau lần đầu tiên tại một buổi biểu diễn của Chiến Thắng tại Phú Thọ vào năm 2014. Sau hai năm, họ tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên chỉ sau khoảng nửa năm sống chung, vì không tìm được tiếng nói chung, Chiến Thắng và vợ trẻ đã quyết định ly dị. Sau đó, cả hai trở về bên nhau nên cả hai đã nhận ra bớt cái tôi của mình đi một chút để hoà hợp. Chúng tôi đã chín chắn, biết nhún nhường, cảm thông cho nửa kia hơn. Thu Ngọc (tên vợ Chiến Thắng) từng là giáo viên tiểu học. Cô ấy hy sinh ở nhà lo công việc nội trợ và là làm quản lý riêng của chồng, điều này khiến hoạt động nghệ thuật của tôi suôn sẻ hơn. Thu Ngọc là người đã hỗ trợ tôi nhiệt tình trong việc sắp xếp lịch diễn, quản lý tài chính. Cuộc sống bình dị của vợ chồng danh hài - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-vien-man-cua-danh-hai-chien-thang-cung-vo-3-kin-tieng-kem-15-tuoi-576683.html