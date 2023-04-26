Bất ngờ: Phản ứng của Hoàng Thùy Linh khi bị chế clip trên mạng

Hậu trường 26/04/2023 19:18

Sau khi bản nhạc bùng nổ trên các trang mạng xã hội, được hàng loạt ngôi sao quốc tế cover. Tuy nhiên, clip meme đã đăng tải đoạn khiến ca sĩ phải vào tận nơi đáp trả.

Mới đây, trên MXH xuất hiện clip meme (clip chế hài hước) đã đăng tải đoạn clip của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Đoạn clip với tiêu đề "Tôi khi bị bắt đứng lên trả bài trước lớp", tổng hợp những khoảnh khắc "ậm ờ" của Hoàng Thùy Linh khi lên phát biểu tại các lễ trao giải.

Bất ngờ: Phản ứng của Hoàng Thùy Linh khi bị chế clip trên mạng - Ảnh 1
 Ca sĩ Hoàng Thùy Linh - Ảnh: Internet

Đoạn clip sau khi đăng tải thu hút nhiều tương tác vì vừa hài hước lại rất hợp hoàn cảnh của nhiều bạn trẻ. Thậm chí, đến "chỉnh chủ" Hoàng Thùy Linh cũng đã vào để lại bình luận thể hiện sự thích thú của mình khi xem đoạn clip này.

Bất ngờ: Phản ứng của Hoàng Thùy Linh khi bị chế clip trên mạng - Ảnh 2
Phản ứng của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình
Bất ngờ: Phản ứng của Hoàng Thùy Linh khi bị chế clip trên mạng - Ảnh 3

Hành động của nữ ca sĩ nhanh chóng khiến dân mạng bật cười vì quá dễ thương. Cách cô nàng phản ứng khi bị chế clip thế này quả thật xứng đáng 10 điểm trong mắt khán giả - Ảnh: Internet

Trước đó, việc PSY nhảy theo nhạc của Hoàng Thùy Linh như "hiệu ứng đòn bẩy" giúp See Tình nổi tiếng hơn ở xứ củ sâm. Trước đó, tờ Maekyung đề cập đến PSY khi bàn về sự nổi danh của ca khúc xuất xứ Việt Nam. See Tình từng xuất hiện trên iChart. Đây là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của Hàn Quốc, tổng hợp hạng âm nhạc từ YouTube, Melon, Genie...

Bất ngờ: Phản ứng của Hoàng Thùy Linh khi bị chế clip trên mạng - Ảnh 4
Nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh: Internet

Hàng loạt người nổi tiếng cover và nhận về hàng trăm triệu lượt xem. Một số sao Hàn từng nhảy trên nền nhạc ca khúc của Hoàng Thùy Linh là Lee Da Hyeon, Seunghoon, Jihoon nhóm Treasure... Trong chuyến du lịch đến Việt Nam, Yena nhảy See Tình trên thuyền thúng trong chuyến du lịch Hội An

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Từ khóa:   hoang thuy linh ca si hoang thuy linh See Tình

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