Nam Rapper chế lời phản cảm cho bài thơ 'Lượm' của Tố Hữu đã lên tiếng xin lỗi, gỡ đoạn nhạc trên các nền tảng MXH

Hậu trường 26/04/2023 19:50

Đoạn nhạc ngay sau khi viral trên mạng xã hội đã thu về rất nhiều ý kiến trái chiều.

Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng vì đoạn nhạc nền được chế từ bài thơ "Lượm" của nhà thơ Tố Hữu theo trào lưu biến hình tạo dáng phản cảm khó chấp nhận. Đáng nói, những người sử dụng đoạn âm thanh chế này để quay clip đa phần là các bạn trẻ, có cả các bạn học sinh mặc đồng phục.

Đoạn nhạc ngay sau khi viral trên mạng xã hội đã thu về rất nhiều ý kiến trái chiều. Trước những chỉ trích của khán giả, mới đây, rapper 2See - tác giả chế đoạn nhạc nói trên đã quay clip gửi lời xin lỗi đến khán giả và bày tỏ sự hối hận vì đã chế lời của bài thơ Lượm của nhạc sĩ Tố Hữu theo hướng phản cảm.

Nam Rapper chế lời phản cảm cho bài thơ 'Lượm' của Tố Hữu đã lên tiếng xin lỗi, gỡ đoạn nhạc trên các nền tảng MXH - Ảnh 1
Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng vì đoạn nhạc nền được chế từ bài thơ "Lượm" của nhà thơ Tố Hữu theo trào lưu biến hình tạo dáng phản cảm khó chấp nhận - Ảnh: Internet

Nói thêm về lý do 'sáng tác' đoạn nhạc này, nam rapper cho biết, hai năm trước khi trào lưu chế nhạc đang được ưa chuộng anh đã ghép lại nhiều câu trên mạng để làm thành bài nhạc và cho ra mắt. Anh không nghĩ có người phối nhạc và biến thành trào lưu trên TikTok, đẩy sự việc đi quá xa.

Hiện, 2see đã ẩn bài nhạc trên YouTube và xóa trên mọi nền tảng. "Tôi mong mọi người đừng tham gia và ủng hộ trend này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi lời góp ý" - 2see nói thêm.

Nam Rapper chế lời phản cảm cho bài thơ 'Lượm' của Tố Hữu đã lên tiếng xin lỗi, gỡ đoạn nhạc trên các nền tảng MXH - Ảnh 2
Nói thêm về lý do 'sáng tác' đoạn nhạc này, nam rapper cho biết, hai năm trước khi trào lưu chế nhạc đang được ưa chuộng anh đã ghép lại nhiều câu trên mạng để làm thành bài nhạc và cho ra mắt - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, đoạn xin lỗi của 2See cũng nhận về luồng dư luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng chính tác giả cũng muốn ca khúc thành trend, chỉ gỡ bỏ khi bị chỉ trích.

Từ khóa:   rapper 2 see nhạc chế bài thơ Lượm nhạc chế Lượm

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