Danh ca nhạc trữ tình Thái Châu tiết lộ về thời hoàng kim được nhiều khán giả đợi ở cửa chỉ để tặng món quà này!

Mới đây, giọng ca ngọt ngào làm mê đắm lòng người danh ca Thái Châu đã có dịp chia sẻ câu chuyện làm nghề hơn 50 năm của mình đến với người hâm mộ.

Danh ca Thái Châu là một trong những tượng đài to lớn trong dòng nhạc trữ tình. Ông từng khiến bao người si mê một thời bởi giọng hát ấm áp, ngọt ngào. Ông nổi danh qua nhiều ca khúc vàng như Sông quê, Mưa chiều kỷ niệm, Đêm nay ai đưa em về, Bài thánh ca buồn,... Nam danh ca Thái Châu hiện tại đã U70 Khi được hỏi ông có suy nghĩ gì về những thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay, ông cho biết bản thân cảm thấy rất ngưỡng mộ bởi sự bứt phá và không ngừng sáng tạo trong thời đại luôn luôn đổi mới, thậm chí sự yêu nghề của các bạn cũng không kém so với thời đại của ông.

Bên cạnh đó, nam danh ca cũng chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ trong thời hoàng kim của mình là khi hát xong, khán giả canh ở lối ra và cầm phong bì để lì xì. Nam danh ca cho biết, trong phong bì nhiều khi ''rất nhẹ'' nhưng đó là cái tình cái nghĩa mà khán giả dành cho mình nên ông rất trân quý. Thái Châu chia sẻ về thời hoàng kim của mình khiến khán giả thích thú Không chỉ vậy, mỗi lần đi lưu diễn, ông vẫn có khá nhiều “fan cuồng” theo đuổi. Không riêng gì fan nữ, nhiều fan nam cũng mê ông như "điếu đổ”. Đó là lý do mà dù vất vả, khó khăn nhưng tình cảm to lớn của khán giả tiếp cho ông động lực lớn để theo đuổi nghề ca hát đến cuối cuộc đời.

Nam danh ca sở hữu chất giọng ấm áp, ngọt ngào và được ví von rằng ông sinh ra đã dành cho dòng nhạc trữ tình Ít ai có thể biết được rằng bố mẹ danh ca Thái Châu đều có xuất thân từ cải lương và đến đời ông thì nam danh ca lại theo đuổi dòng nhạc trữ tình. Vào năm 1966, nam danh ca 16 tuổi, ông được theo gánh hát của mẹ là nghệ sĩ Kim Nên (cùng thời với các nghệ sĩ Kim Chưởng, Thanh Tao, Thúy Nga, Út Trà Ôn... ) đi lưu diễn. Bố của nam danh ca là phó giám đốc của Công ty Cải lương Kim Chung, cả nhà hầu như đều sống với sân khấu cải lương và Thái Châu cũng kế thừa di nghiệp. Thế nhưng, tâm hồn của nam ca sĩ lại bị mê đắm bởi những tình khúc tân nhạc. Nam danh ca Thái Châu thời còn thiếu niên có vẻ đẹp lãng tử, phong trần khiến nhiều cô gái si mê Bước sang tuổi thất tuần, nam danh ca Thái Châu vẫn giữ được giọng hát làm lay động lòng người như ngày nào. Ngoài ra, diện mạo của ông vẫn còn rất phong độ và khỏe mạnh, trẻ trung hơn so với tuổi thật. Hiện tại, ông sống hạnh phúc cùng người vợ tào khang, tình cảm ông dành cho vợ vẫn luôn ngọt ngào như ngày mới yêu thể hiện rõ nhất qua những lần đi sự kiện cùng nhau. Nam danh ca Thái Châu và người vợ tào khang, cả hai hạnh phúc bên nhau đã hơn 40 năm

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