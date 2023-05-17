Một nhạc sĩ nổi tiếng Vbiz bất ngờ thông báo xuất viện sau thời gian phẫu thuật chấn thương

Nam ca sĩ bị chấn thương đầu gối khá nặng, sau ca mổ, sức khỏe của anh đã phục hồi tốt.

Hoàng Bách sinh năm 1980 là một nhạc sĩ, ca sĩ tài năng đến từ Nam Định. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật anh đã cống hiến rất nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc nổi tiếng của Hoàng Bách như album 30+, Tôi muốn về nhà, Mình già đi cùng nhau, Vượt biển, ... được công chúng đón nhận nhiệt tình. Ca sĩ Hoàng Bách Mới đây, nam ca sĩ gốc Nam Định bất ngờ thông tình trạng sức khỏe của mình trên trang cá nhân khiến người hâm mộ lo lắng. Cụ thể, anh chia sẻ vừa nhập viện phẫu thuật đầu gối do chấn thương mạnh. Hiện tại, sau ca phẫu thuật, vết thương của anh hồi phục khả quan, sức khỏe ổn định. Đồng thời, anh đang tập những bước đi đầu tiên với sự hỗ trợ từ một chuyên gia quốc tế.

Hoàng Bách cập nhật tình trạng sức khỏe của mình Anh cho biết, tình trạng của anh đang chuyển biến tốt Đồng thời, vì không muốn fan quá lo lắng nên sau khi mổ được 1 tuần, anh mới chia sẻ tình trạng của mình. Đây cũng không phải lần đầu nam ca sĩ này bị chấn thương. Cách đây hơn 10 năm, anh cũng từng bị một chấn thương khá nặng. Dù tích lực điều trị, Hoàng Bách nhận định việc phục hồi 100% phong độ và quay trở lại với bóng đá sẽ mất 6 tháng. Hoàng Bách nhận định việc phục hồi 100% phong độ và quay trở lại với bóng đá sẽ mất 6 tháng Vì bị chấn thương nên các show diễn của Hoàng Bách cũng bị phải gián đoạn. Anh cũng gửi lời xin lỗi và cảm ơn sự thông cảm của những nhà tổ chức chương trình có mình tham gia trong tháng 5. Đồng thời, nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn sớm quay lại với sân khấu khi sức khỏe tốt hơn.

Tâm sự cùng khán giả, anh cho biết, chấn thương lần này có lẽ là một đòn khá nặng với anh. Tâm lý của anh có lúc khá tệ hại nhưng những lúc như vậy mới càng yêu quý và biết ơn những tình cảm mà gia đình, bạn bè và khán giả dành cho anh. Chấn thương lần này có lẽ là một đòn khá nặng với anh Trong showbiz Việt, Hoàng Bách cũng nổi tiếng khi được người hâm mộ ưu ái gọi là "anh chồng quốc dân". Mỗi khi xuất hiện cùng nhau hay khi nhắc đến bà xã, Hoàng Bách đều không ngại thể hiện sự trân trọng, yêu thương. Chia sẻ về gia đình, nam ca sĩ cho biết luôn ưu tiên gia đình hơn tất cả: "Tôi ưu tiên công việc, nhưng lại ưu tiên gia đình hơn cả. Giờ đây, tôi cảm thấy thời gian giá trị nhất là dành cho gia đình. Dù công việc cũng không thể buông lơi được, nhưng tôi đã không còn tham vọng một tháng phải xuất hiện bao nhiêu lần, đi bao nhiêu show. Tiền ai cũng tham, công việc ai cũng cần nhưng lúc nào cũng phải dung hòa mọi thứ." Gia đình ca sĩ Hoàng Bách

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