Nghệ sĩ Tấn Hoàng nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim

Sao Việt 17/05/2023 08:33

Thông tin nam nghệ sĩ Tấn Hoàng bị đang trong bệnh viện cấp cứu khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng và cầu bình an cho nam nghệ sĩ.

Mới đây trên kênh TikTok, nam nghệ sĩ Tấn Hoàng đã khiến khán giả không khỏi lo lắng khi thông báo tình hình sức khỏe của mình. Theo thông tin chia sẻ Tấn Hoàng vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh khi bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim, tuy nhiên đã nhập viện cấp cứu kịp thời: "Chào bà con, bây giờ Tấn Hoàng kể chuyện này vui lắm cho bà con nghe, Tấn Hoàng vừa bị cơn đột quỵ, cấp cứu kịp thời". 

Nghệ sĩ Tấn Hoàng nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim - Ảnh 1
Nghệ sĩ Tấn Hoàng nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim - Ảnh 2
Hình ảnh nam nghệ sĩ chia sẻ trên kênh TikTok của mình về tình hình hiện tại 

Được biết, mới đây, ngày 16/5, nghệ sĩ Tấn Hoàng bị nhồi máu cơ tim, may mắn được bạn bè người thân đưa đến bệnh viện ở Bắc Ninh. Sau đó, nam nghệ sĩ được chuyển ra Hà Nội tại đây bác sĩ chẩn đoán rằng Tấn Hoàng bị hở van tim và động mạch chủ hở...  Hiện tại Tấn Hoàng chưa thể xuất viện và quay trở lại sân khấu vì tình hình sức khỏe chưa ổn định. 

Nghệ sĩ Tấn Hoàng nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim - Ảnh 3
Người nghệ sĩ tài hoa nhưng bình dị của làng giải trí Việt 

Trước đó nam nghệ sĩ cũng từng chia sẻ với truyền thông báo chí rằng khi ốm đau bệnh tật anh cũng chỉ cần sự động viên từ những người thân yêu và quý khán giả. Đối với Tấn Hoàng, trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, ông luôn đặt tình cảm của người hâm mộ lên hàng đầu vì vậy nam nghệ sĩ chia sẻ thẳng thắn bản thân không muốn khán giả quyên góp cho mình dù có chuyện gì xảy ra: ''Khi hát có tiền tôi có giúp ai đâu, vậy thì tại sao khi bệnh lại bắt khán giả phải giúp mình'', nam nghệ sĩ nói. 

Nghệ sĩ Tấn Hoàng nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim - Ảnh 4
Nghệ sĩ Tấn Hoàng nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim - Ảnh 5
Ngoài một diễn viên kịch ông còn là một ca sĩ Bolero có giọng ca ngọt ngào truyền cảm 

Hiện tại, nghệ sĩ Tấn Hoàng vẫn thường xuyên đi diễn ở các sân khấu kịch, đó cũng là nguồn thu nhập chính nuôi sống anh và 11 người thân là vợ anh, hai vợ chồng hai con cùng 6 đứa cháu, cuộc sống khá chật vật vì U60 vẫn phải ở nhà thuê. Trong một dịp chia sẻ về vấn đề này nam nghệ sĩ nói: '' Tôi giàu lắm quý vị. Từ đó giờ tôi ở được mười mấy căn nhà rồi. Ở nhà nào người ta bán là tôi chạy.'' , người hâm mộ nghe xong cảm thấy thương cảm cho cuộc sống của anh nhưng quý mến nhiều hơn vì tin thần lạc quan của nam nghệ sĩ. 

Nghệ sĩ Tấn Hoàng nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim - Ảnh 6
Anh được đồng nghiệp yêu quý vì sự chất phát và hiền lành 
Nghệ sĩ Tấn Hoàng nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim - Ảnh 7
Khán giả mong nam nghệ sĩ luôn khỏe mạnh để quay trở lại sân khấu cống hiến 

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như quý mến tính cách thật thà, hài hước của diễn viên U60. Một tài khoản bình luận: “Nghe những lời chia sẻ chân thật của anh Tấn Hoàng mà mình thêm mến mộ anh. Chúc anh nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho khán giả". 

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Theo nghiệp diễn suốt 40 năm, trải qua nhiều thăng trầm với nghề, nghệ sĩ Tấn Hoàng đều lưu giữ lại kỷ niệm và trở thành những kinh nghiệm, bài học.

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