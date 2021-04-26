MC Thanh Mai U50 nhan sắc vẫn ngời ngời, xinh đẹp rạng rỡ xứng đáng danh hiệu 'người đẹp không tuổi'

Sở hữu vẻ đẹp bất chấp thời gian, MC Thanh Mai luôn khiến người đối diện phải trầm trồ vì sự trẻ trung của mình. Không chỉ xinh đẹp, cô còn được khán giả yêu quý bởi tài năng và sự cống hiến trong nghệ thuật.

Ở tuổi 48 MC Thanh Mai luôn khiến khán giả và người hâm mộ không khỏi ganh tị vì nhan sắc không ngừng thăng hạng. Nữ MC sở hữu nét đẹp vượt thời gian, với ngũ quan sáng ngời và không có dấu hiệu phai nhạt. Không chỉ biết cách bảo dưỡng nhan sắc, vóc dáng của người đẹp sinh năm 1973 còn khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì thân hình thon gọn cùng chiều cao lý tưởng ít người có được. Trên trang cá nhân cá nhân hơn 500 nghìn người theo dõi, nữ MC không ngần ngại chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của mình. Nhưng điều khiến khán giả bị thu hút chính là nhan sắc không hề "xuống dốc" mà ngược lại còn ngày càng thăng cấp của cô. Vừa xinh đẹp vừa sang trọng quý phái, thật không ngoa khi nói rằng Thanh Mai là "biểu tượng sắc đẹp của thập niên 1990".

Nhan sắc của nữ MC ngày càng thăng cấp, vừa xinh đẹp vừa sang trọng quý phái - Ảnh: FBNV Thật không ngoa khi nói rằng Thanh Mai là 'biểu tượng sắc đẹp của thập niên 1990' - Ảnh: FBNV Nét đẹp 'không tuổi' của MC Thanh Mai luôn khiến khán giả trầm trồ - Ảnh: FBNV Ngoài xinh đẹp, "nữ hoàng ảnh lịch" còn được khán giả yêu quý bởi tài năng và sự cống hiến trong nghệ thuật. Cô bắt đầu dấn thân vào nghệ thuật với vai trò là diễn viên múa ballet, về sau Thanh Mai gây dựng được thành công vang dội với những vai diễn trong Cô thủ môn tội nghiệp, Tình khúc Bạch Dương... Không chỉ có diễn xuất, Thanh Mai còn thử sức trong vai trò MC - người dẫn chương trình, ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu, người mẫu... Ở mỗi vai trò, Thanh Mai đều để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả và fan hâm mộ.

Nữ MC Thanh Mai được khán giả yêu quý bởi tài năng và sự cống hiến trong nghệ thuật - Ảnh: FBNV Không chỉ diễn xuất, người đẹp U50 từng thử sức với vai trò MC, người mẫu... - Ảnh: FBNV Cống hiến hơn nửa đời người cho nghệ thuật, MC Thanh Mai hiện tại đã ít tham gia vào showbiz, cô ưu tiên cho việc kinh doanh của mình. Nữ MC hiện đang điều hành hệ thống thẩm mỹ viện có chi nhánh ở cả Việt Nam lẫn nhiều nước châu Á. "Người đẹp không tuổi" cũng đã nhận được không ít giải thưởng uy tín từ các tập đoàn y tế, dược phẩm, thiết bị y tế trên thế giới… MC Thanh Mai là mẫu phụ nữ toàn vẹn, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang và vô cùng "mát tay" trong việc kinh doanh - Ảnh: FBNV Có thể nói MC Thanh Mai là một mẫu phụ nữ toàn vẹn, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang và vô cùng "mát tay" trong việc kinh doanh. Dù ít hoạt động nghệ thuật nhưng người đẹp U50 vẫn được khán giả yêu mến và không ngừng theo dõi, ủng hộ cô trong sự nghiệp sự nghiệp tương lai.

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