Lâm Khánh Chi bất ngờ bị tố 'bom hàng' rầm rộ trên MXH, chính chủ đã vội vàng lên tiếng phân trần nhưng vẫn bị 'ném đá'

Sao Việt 18/08/2021 11:44

Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã phải lên tiếng trần tình vì bị vướng vào lùm xùm không đáng có.

Trong mùa dịch, các dịch vụ giao hàng, đồ ăn tận nơi đang rất được nhiều người ưa chuộng sử dụng. Và cũng bao người khác trong, ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng sử dụng dịch vụ giao đồ ăn tận nhà để đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, mới đây nàng ca sĩ bất ngờ rơi vào tình cảnh éo le khi bị một người bán hàng "bóc phốt" rầm rộ khắp mạng xã hội vì "bom hàng".

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Lâm Khánh Chi bị người bán hàng bốc phốt vì bom hàng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, người bán hàng này cho biết, Lâm Khánh Chi đặt giao 1 thùng hồng táo trị giá 560 nghìn đồng nhưng khi shipper giao hàng đến thì không liên lạc được số điện thoại đã cho và đồng thời người nhà cũng không nhận hàng vì hết tiền.

Mãi đến 17 giờ cùng ngày, giọng ca 7x mới biết được sự việc và có liên hệ lại với người bán hàng với mong muốn giải quyết bằng việc chuyển khoản số tiền, tuy nhiên lúc này đã quá muộn. Người này đã đăng đàn tố nữ ca sĩ rầm rộ khắp nơi.

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Lâm Khánh Chi đặt giao 1 thùng hồng táo nhưng khi shipper giao hàng đến thì không liên lạc được số điện thoại đã cho và đồng thời người nhà cũng không nhận hàng vì hết tiền - Ảnh: FBNV

Sau khi sự việc quá ồn ào, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng phân trần trên trang cá nhân rằng: "Mình đặt mua táo nhờ em gái mình nhận giùm, nhưng em gái mình nó hết tiền mặt nên nó không nhận được. Mình có nhắn tin lại nói thông cảm nhé em, gửi số tài khoản mình chuyển khoản giao lại cho mình nhé, rồi đăng lên nói mình bom hàng. Xui ghê".

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Lâm Khánh Chi phân trần sự việc trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, có vẻ nhiều người không đồng tình với lời trần tình của Lâm Khánh Chi bởi trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp, việc giao hàng đã rất khó khăn. Chuyện cô nhờ người em nhận hộ đồ nhưng vô ý không hỏi lại làm cả người bán hàng và shipper mất thời gian và công sức.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác lại cho rằng có lẽ vì nữ ca sĩ quá bận rộn nên quên béng chuyện mua táo chứ không phải có ý định bom hàng. Cách giải quyết hợp lý nhất là cô đã đồng ý chuyển khoản cả tiền táo và bù tiền ship 2 chiều cho người bán hàng để đôi bên tháo gỡ được khúc mắc.

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Netizen góp ý cho Lâm Khánh Chi về cách mua hàng giữa mùa dịch - Ảnh: Chụp màn hình
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