Tối ngày 10/8, ca sĩ Jack đã chính thức lên tiếng sau hàng loạt lùm xùm tình ái gây chấn động mạng xã hội những ngày qua. Trong bài đăng, nam ca sĩ cũng thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Thiên An, đồng thời cũng mong muốn được thực hiện nghĩa vụ trọn vẹn làm cha cho đến khi con gái trưởng thành. Theo đó, anh thừa nhận đây là những lỗi lầm của tuổi trẻ nên Jack cũng gửi lời xin lỗi đến người mến mộ, đối tác, khách hàng,... đã bị ảnh hưởng bởi những ồn ào đời tư của mình.





Bài đăng của Jack xin lỗi về những ồn ào đời tư trong suốt những ngày qua - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài đăng xin lỗi của Jack gây có người tranh cãi. Có người vẫn khá bức xúc và cảm thấy "không thấu" nỗi những lời giải thích này thì trái lại, ca sĩ Lâm Khánh Chi lập tức có động thái đăng dòng trên trang cá nhân liên quan tới sự việc. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Đánh kẻ chạy đi nhưng không ai đánh người quay lại... Hãy cho em ấy một cơ hội, sai chỗ nào sửa ở đó. Vì em ấy còn rất trẻ, cũng là một tài năng của âm nhạc Việt Nam".