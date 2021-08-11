Lâm Khánh Chi gây tranh cãi khi xin khán giả 'đừng đánh' Jack vì đó chỉ là những sai lầm của tuổi trẻ

Sao Việt 11/08/2021 09:55

Lâm Khánh Chi có nhiều chia sẻ về bài đăng mới nhất của Jack, nữ ca sĩ mong khán giả sẽ bỏ qua cho "đàn em" khi đã biết lỗi lầm.

Tối ngày 10/8, ca sĩ Jack đã chính thức lên tiếng sau hàng loạt lùm xùm tình ái gây chấn động mạng xã hội những ngày qua. Trong bài đăng, nam ca sĩ cũng thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Thiên An, đồng thời cũng mong muốn được thực hiện nghĩa vụ trọn vẹn làm cha cho đến khi con gái trưởng thành. Theo đó, anh thừa nhận đây là những lỗi lầm của tuổi trẻ nên Jack cũng gửi lời xin lỗi đến người mến mộ, đối tác, khách hàng,... đã bị ảnh hưởng bởi những ồn ào đời tư của mình.

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Bài đăng của Jack xin lỗi về những ồn ào đời tư trong suốt những ngày qua - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài đăng xin lỗi của Jack gây có người tranh cãi. Có người vẫn khá bức xúc và cảm thấy "không thấu" nỗi những lời giải thích này thì trái lại, ca sĩ Lâm Khánh Chi lập tức có động thái đăng dòng trên trang cá nhân liên quan tới sự việc. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Đánh kẻ chạy đi nhưng không ai đánh người quay lại... Hãy cho em ấy một cơ hội, sai chỗ nào sửa ở đó. Vì em ấy còn rất trẻ, cũng là một tài năng của âm nhạc Việt Nam".

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Bài đăng gây chú ý của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái của Lâm Khánh Chi đã một lần nữa làm dậy sóng cộng đồng mạng và nữ ca sĩ cũng bị "ném đá" tơi bời vì bênh vực Jack dù chưa biết rõ thực hư câu chuyện như thế nào. Dân tình còn lên tiếng tố cáo Jack có hành động lăng nhăng, một lúc qua lại với nhiều cô gái khác là không thể chấp nhận. Không chỉ vậy, một số người còn bày tỏ sự không hài lòng với việc nam ca sĩ chỉ chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng cho Thiên An và con gái.

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Bình luận của dân mạng sau khi đọc những dòng bênh vực của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi dòng trạng thái gây ra quá nhiều tranh cãi, Lâm Khánh Chi đã lập tức xoá đi. Dù vậy, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vẫn nhận nhiều sóng gió từ phía cư dân mạng. 

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