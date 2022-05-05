Không sợ Cường Seven ghen tị, Vũ Ngọc Anh vô tư bình thản để cho Vũ Khắc Tiệp làm điều này với mình

Sao Việt 05/05/2022 09:28

Bức hình thân thiết giữa Vũ Khắc Tiệp và Vũ Ngọc Anh đang khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, nữ diễn viên Vũ Ngọc Anh vừa có buổi tiệc sinh nhật thứ 33 đáng nhớ bên cạnh người thân và bạn bè. Khác với mọi lần, sinh nhật của cô nàng được tổ chức với đông đảo bạn bè từ Bắc vào Nam, đi kèm với đó là phong cách bữa tiệc được dàn dựng theo kiểu pool party vui nhộn. 

Từ cổng chào đón khách được kết từ hoa tươi cho tới những bàn tiệc đứng sushi, bánh ngọt và thức uống bổ dưỡng, Vũ Ngọc Anh dành nhiều tâm huyết cho không gian đáng nhớ này. Nhìn lại những tấm ảnh tối qua, người đẹp còn nguyên cảm xúc hưng phấn khi nhận lời chúc tụng từ mọi người, những cái ôm hôn thân tình.

Không sợ Cường Seven ghen tị, Vũ Ngọc Anh vô tư bình thản để cho Vũ Khắc Tiệp làm điều này với mình - Ảnh 1
Vũ Ngọc Anh bên cạnh bạn trai Cường Seven tại buổi sinh nhật - Ảnh: Internet

Nữ chính của buổi tiệc diện lên mình chiếc váy ôm sát body đồng hồ cát, khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ''u mê'' không thể rời mắt được khỏi cô nàng. Đứng bên cạnh bạn trai Cường Seven, người đẹp sinh năm 1990 tỏ ra đáng yêu và không ngần ngại trao cho anh chàng một nụ hôn tình cảm. 

Không sợ Cường Seven ghen tị, Vũ Ngọc Anh vô tư bình thản để cho Vũ Khắc Tiệp làm điều này với mình - Ảnh 2
Cả 2 không ngần ngại trao nhau những hành động tình cảm - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong số những người bạn góp mặt tại buổi sinh nhật của Vũ Ngọc Anh còn có một nhân vật khá quen thuộc với khán giá, đó chính là Vũ Khắc Tiệp. Được biết, cả anh và nữ diễn viên đều là bạn của nhau từ khá lâu nên cả 2 cũng có những hành động thân thiết như ôm, thậm chí ''ông hoàng cách ly'' còn trao nụ hôn lên má của cô nàng. 

Không sợ Cường Seven ghen tị, Vũ Ngọc Anh vô tư bình thản để cho Vũ Khắc Tiệp làm điều này với mình - Ảnh 3
Vũ Khắc Tiệp vô tư trao nụ hôn cho Vũ Ngọc Anh - Ảnh: Internet
Không sợ Cường Seven ghen tị, Vũ Ngọc Anh vô tư bình thản để cho Vũ Khắc Tiệp làm điều này với mình - Ảnh 4
Nữ diễn viên Vũ Ngọc Anh - Ảnh: Internet

Một số netizen còn nghĩ rằng điều này sẽ khiến cho bạn trai của Vũ Ngọc Anh ghen tuông nhưng ít ai biết được, Vũ Khắc Tiệp và Cường Seven cũng quen biết từ lâu nên “ông trùm chân dài” vô tư thể hiện tình cảm với bạn gái của giọng ca ''Em Là Ai'', chẳng ái ngại.

Hiện Vũ Ngọc Anh đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả, đặc biệt là sau khi bộ phim mới đây của cô nàng đang được đông đảo người hâm mộ ủng hộ và theo dõi. 

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Từ khóa:   Vũ Ngọc Anh Cường Seven Vũ Khắc Tiệp

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