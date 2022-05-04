'Mẹ một con' Đông Nhi gây xôn xao với nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 33: Đẹp như này bảo sao Ông Cao Thắng không mê như điếu đổ

Dường như sau khi sinh con, nhan sắc của Đông Nhi không hề bị ảnh hưởng, mà trái lại còn trở nên xinh đẹp hơn trước.
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Trước khi kết hôn với Ông Cao Thắng và sinh con, Đông Nhi đã sớm nổi lên là ngôi sao hạng A tại showbiz nhờ vào tài năng âm nhạc của mình. Có thể kể đến một vài bản hit đình đám của cô nàng như ''Lời Thú Tội Ngọt Ngào'', ''Bad Boy'' hay ca khúc mới được nữ ca sĩ cho ra mắt gần đây ''Đôi Mi Em Đang U Sầu'' cũng rất được nhiều bạn trẻ săn đón.
Ngoài tài năng ca hát ra, ''mẹ một con'' còn khiến dân tình phải say đắm với nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của mình. Mới đây, sau màn comeback trở lại với thị trường âm nhạc bằng sản phẩm mới, nhiều người còn cho rằng vẻ đẹp của mỹ nhân sinh năm 1988 không những không xuống sắc mà còn trở nên quyến rũ hơn xưa bội phần.
Bằng chứng là trong những tấm ảnh được fan chụp vội gần đây hay tại sự kiện, vẻ đẹp của giọng ca ''Cho Em Một Lần Yêu'' vẫn khiến nhiều người mê đắm đúi khi không hề có chút sự xuống sắc nào ở đây sau hậu sinh con. Một số bộ phận netizen còn trêu đùa ''Đẹp như thế này bảo sao Ông Cao Thắng không mê như điếu đổ''.
Có thể thấy, kể từ khi kết hôn cho tới nay Đông Nhi vẫn luôn giữ được cho mình vóc dáng cân đối lẫn gương mặt xinh đẹp như mới ngày nào đặt chân vào showbiz. Đồng thời, người đẹp 33 tuổi cũng là minh chứng rõ nét nhất cho những ai đang sợ sau khi kết hôn, sinh con sẽ đánh mất đi nhan sắc của tuổi đôi mươi là điều hoàn toàn sai lầm.