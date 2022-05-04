'Mẹ một con' Đông Nhi gây xôn xao với nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 33: Đẹp như này bảo sao Ông Cao Thắng không mê như điếu đổ

Trước khi kết hôn với Ông Cao Thắng và sinh con, Đông Nhi đã sớm nổi lên là ngôi sao hạng A tại showbiz nhờ vào tài năng âm nhạc của mình. Có thể kể đến một vài bản hit đình đám của cô nàng như ''Lời Thú Tội Ngọt Ngào'', ''Bad Boy'' hay ca khúc mới được nữ ca sĩ cho ra mắt gần đây ''Đôi Mi Em Đang U Sầu'' cũng rất được nhiều bạn trẻ săn đón.

Ngoài tài năng ca hát ra, ''mẹ một con'' còn khiến dân tình phải say đắm với nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của mình. Mới đây, sau màn comeback trở lại với thị trường âm nhạc bằng sản phẩm mới, nhiều người còn cho rằng vẻ đẹp của mỹ nhân sinh năm 1988 không những không xuống sắc mà còn trở nên quyến rũ hơn xưa bội phần.