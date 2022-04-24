Hậu ly hôn chồng Tây, MC Hoàng Oanh xuất hiện xinh đẹp rạng ngời, thần thái đúng chuẩn 'Á Hậu' tại sự kiện ra mắt mv của Đông Nhi

Hình ảnh Hoàng Oanh xuất hiện với outfit quyến rũ, tươi cười chụp hình tại sự kiện ra mắt mv của Đông Nhi, đang khiến người hâm mộ ''phát sốt''.

Mới đây nhất, sự kiện ra mắt MV đánh dấu sự quay lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng của nữ ca sĩ Đông Nhi đã chính thức được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/4.

Sự kiện đã thu hút được nhiều sự chú ý từ phía truyền thông, bởi dàn khách mời khủng tham dự như Mai Phương Thúy, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh,...

Trong đó, sự xuất hiện của Á hậu Hoàng Oanh với vai trò "người cầm mic" nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Hoàng Oanh thả dáng cùng Đông Nhi, Mai Phương Thúy và Gil Lê tại sự kiện - Ảnh: Internet

Tham gia sự kiện với vai trò MC, Hoàng Oanh trưng diện chiếc đầm đen dài khoét ngực trông vừa quyến rũ vừa thanh lịch. Thần thái tươi tắn và vui vẻ của cô nàng sau tan vỡ hôn nhân với chồng Tây, khiến người hâm mộ có phần bớt an tâm đi một phần nào về người đẹp.

Theo bộ phận cư dân mạng, kể từ khi ly hôn, Hoàng Oanh hoàn toàn "lột xác" trông xinh đẹp hơn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong suốt buổi họp báo ra mắt mv ca nhạc của nữ ca sĩ Đông Nhi, MC Hoàng Oanh trong vai trò của người dẫn dắt chương trình, đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Thậm chí, cô nàng còn gây ấn tượng với tài ứng biến và sử dụng ngôn từ nhuần nhuyễn giúp cho buổi sự kiện được diễn ra hài hòa, không gặp sự cố nào cả.

Có thể thấy, kể từ sau sự cố hôn nhân tan vỡ, MC Hoàng Oanh vẫn đang từng bước xây dựng lại con đường sự nghiệp của mình, bằng chứng là khán giả liên tục được nhìn thấy cô nàng xuất hiện tại các sự kiện ngày càng nhiều hơn và có một điều không thể phủ nhận, nhan sắc của Hoàng Oanh càng ngày càng thăng hạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-chong-tay-mc-hoang-oanh-xuat-hien-xinh-dep-rang-ngoi-than-thai-dung-chuan-a-hau-tai-su-kien-ra-mat-mv-cua-dong-nhi-464241.html